Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів

Сьогодні, 25 липня, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 5 листопада 2025 року. Про це повідомляє Главком з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Так, на сайті парламенту зазначається, що закон №13471 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №13472 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» повернуто із підписом президента.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.