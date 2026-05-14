«Дія» запустила оформлення е-картки платника податків для дорослих та дітей

Електронну картку платника податків із QR-кодом відтепер може замовити будь-який громадянин від 14 років
 Е-картку платника податків можна оформити в «Дії» як для себе, так і для дитини

В Україні запустили нову цифрову послугу, яка дозволяє оформити електронну картку платника податків із QR-кодом безпосередньо у застосунку «Дія». Отримати документ тепер можна як для себе, так і для своєї дитини. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує «Главком».

Повідомляється, що новий цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог (РНОКПП / ІПН), та повністю виключає потребу відвідувати Державну податкову службу.

Що зміниться

  • Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років – самостійно, без візиту до податкової.
  • Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років – одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків.

Як отримати е-картку платника податків у «Дії»

  • відкрийте застосунок Дія
  • перейдіть у розділ «Податкові послуги»
  • оберіть «Е-картка платника податків для себе чи дитини»
  • введіть або підтвердіть контактні дані 
  • перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.

«Сьогодні понад 24 млн українців користуються Дією. І наше завдання – щоб таких простих і зрозумілих цифрових сервісів ставало ще більше», – зауважила Юлія Свириденко.

«Главком» писав, що у «Дії» скорочено термін бронювання для деяких працівників. За словами пресслужби «Дії», якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково засвідчує керівник підприємства або підписант, зазначений у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

До слова, в Україні вдосконалили механізм електронного бронювання військовозобов’язаних. Роботодавці можуть подовжити бронь для своїх співробітників у «безшовному» режимі через портал «Дія».

