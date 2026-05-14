«Дія» запустила оформлення е-картки платника податків для дорослих та дітей

Електронну картку платника податків із QR-кодом відтепер може замовити будь-який громадянин від 14 років

Е-картку платника податків можна оформити в «Дії» як для себе, так і для дитини

В Україні запустили нову цифрову послугу, яка дозволяє оформити електронну картку платника податків із QR-кодом безпосередньо у застосунку «Дія». Отримати документ тепер можна як для себе, так і для своєї дитини. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує «Главком».

Повідомляється, що новий цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог (РНОКПП / ІПН), та повністю виключає потребу відвідувати Державну податкову службу.

Що зміниться

Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років – самостійно, без візиту до податкової.

Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років – одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків.

Як отримати е-картку платника податків у «Дії»

відкрийте застосунок Дія

перейдіть у розділ «Податкові послуги»

оберіть «Е-картка платника податків для себе чи дитини»

введіть або підтвердіть контактні дані

перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.

«Сьогодні понад 24 млн українців користуються Дією. І наше завдання – щоб таких простих і зрозумілих цифрових сервісів ставало ще більше», – зауважила Юлія Свириденко.

