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ОАЕ обіцяють Штатам трильйонні інвестиції протягом найближчого десятиліття

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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ОАЕ обіцяють Штатам трильйонні інвестиції протягом найближчого десятиліття
Рішення щодо інвестицій з’явилося після зустрічі високопосадовців ОАЕ з Дональдом Трампом
фото: Reuters

Гроші вкладатимуться в енергетику та газову промисловість

Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе зобов’язання щодо 10-річної інвестиційної програми для США на суму $1,4 трильйона.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначив у коментарі агентству представник Білого дому, рішення щодо інвестицій з’явилося після того, як високопосадовці ОАЕ зустрілися з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася 18 березня. 

За інформацією джерела Reuters, інвестиційний фонд ОАЕ ADQ разом з американською компанією Energy Capital Partners запускають проєкт на $25 млрд. Ця ініціатива спрямована на розвиток енергетичної інфраструктури та центрів обробки даних у США.

Крім того, XRG – міжнародний інвестиційний підрозділ державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC – планує підтримати видобуток і експорт природного газу в США. Зокрема, вони інвестуватимуть у завод з виробництва скрапленого природного газу NextDecade у Техасі.

Нагадаємо, у лютому цього року президент України Володимир Зеленський був у ОАЕ з офіційним візитом.  Тоді Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство.

«Главком» повідомляв, що це була перша в історії України угода з країнами Перської затоки, і вона передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн.

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Теги: США інвестиції ОАЕ

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