У шести населених пунктах Бахчисарайського району пересохли свердловини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У шести населених пунктах Бахчисарайського району пересохли свердловини
Воду для населення на разі привозять
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Проблема торкнулася Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого Садового, Великого Садового, Сирені та Куйбишевого

У шести населених пунктах Бахчисарайського району тимчасово окупованого Криму висохли свердловини, тож воду мешканцям наразі привозять. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційну голову районної адміністрації Анжеліку Ястребову.

Проблема торкнулася Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого Садового, Великого Садового, Сирені та Куйбишевого. У цих населених пунктах організовано підвіз води.

Обмеження подачі є і в селі Казанки. Там через аварію на мережах воду подають за графіком.

Непроста ситуація з водопостачанням нібито пов'язана, перш за все, з відсутністю опадів, в тому числі в осінньо-зимовий період, і літньою спекою, сказала Ястребова. За її словами, будівництво водогону від Щасливенського водосховища частково закриє потреби району у воді.

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

Як повідомлялося, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.

Теги: Крим окупація вода



Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 22 серпня: традиції та молитви
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ

