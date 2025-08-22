У шести населених пунктах Бахчисарайського району пересохли свердловини

Проблема торкнулася Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого Садового, Великого Садового, Сирені та Куйбишевого

У шести населених пунктах Бахчисарайського району тимчасово окупованого Криму висохли свердловини, тож воду мешканцям наразі привозять. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційну голову районної адміністрації Анжеліку Ястребову.

Проблема торкнулася Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого Садового, Великого Садового, Сирені та Куйбишевого. У цих населених пунктах організовано підвіз води.

Обмеження подачі є і в селі Казанки. Там через аварію на мережах воду подають за графіком.

Непроста ситуація з водопостачанням нібито пов'язана, перш за все, з відсутністю опадів, в тому числі в осінньо-зимовий період, і літньою спекою, сказала Ястребова. За її словами, будівництво водогону від Щасливенського водосховища частково закриє потреби району у воді.

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

Як повідомлялося, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.