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YouTube-канали Китаю, Росії та інших країн видалено: названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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YouTube-канали Китаю, Росії та інших країн видалено: названо причину
У травні Google окремо видалив 20 каналів YouTube
ілюстративне фото: Depositphotos

Видалено тисячі каналів, пов'язаних з Китаєм, Росією та іншими країнами

Компанія Google оголосила про масштабне видалення майже 11 тис каналів YouTube та інших облікових записів. Такі дії пов’язні з боротьбою з державними пропагандистськими кампаніями з Китаю, Росії та інших країн, які відбувалися у другому кварталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Зокрема, було видалено понад 7700 каналів YouTube, пов’язаних з Китаєм. Ці кампанії здебільшого поширювали контент китайською та англійською мовами, який активно пропагував Китайську Народну Республіку, висловлював підтримку президенту Сі Цзіньпіну та коментував зовнішню політику США.

Понад дві тис видалених каналів були пов’язані з Росією. Контент, поширений цими каналами, був доступний кількома мовами, підтримував Росію та критикував Україну, НАТО та Захід.

У травні Google окремо видалив 20 каналів YouTube, 4 облікові записи Ads та 1 блог Blogger, пов’язані з RT (російським державним медіа-каналом). RT звинувачують у оплаті відомих консервативних лідерів думок за створення контенту в соціальних мережах напередодні виборів 2024 року.

Серед тих, хто створював контент для Tenent Media (компанії з Теннессі, описаної в обвинувальному акті), були Тім Пул, Дейв Рубін та Бенні Джонсон – усі відомі прихильники президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, відвідуваність новинних сайтів через ChatGPT зростає, але цього замало, щоб компенсувати падіння переходів з Google. Користувачі все частіше читають новини прямо в ШІ чи у відповідях на пошукові запити, не переходячи на сайти. Про це пише видання TechCrunch, передає «Главком».

Видання із посиланням на дані компанії Similarweb повідомляє, що від травня 2024 року кількість пошукових запитів, які не призводять до переходу на сайт, зросла з 56% до 69%. Водночас загальний трафік на новинні ресурси знизився. Раніше він складав понад 2,3 млрд. Наразі ж ця цифра сягає менш ніж 1,7 млрд відвідувань.

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Теги: YouTube росія Китай Google

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