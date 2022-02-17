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    Instagram запустив нову функцію: кому вона доступна

    Автор історії отримає повідомлення про лайк, але при цьому в особистих повідомленнях не з'явиться чат - Instagram запустив нову функцію: кому вона доступна
    Автор історії отримає повідомлення про лайк, але при цьому в особистих повідомленнях не з'явиться чат
    фото з відкритих джерел

    У соцмережі тепер можна «лайкнути» історію

    Соціальна мережа Instagram впроваджує нову функцію під назвою Private Story Likes. Відтепер користувачі зможуть вподобати чиюсь історію в Instagram, не надсилаючи особисте повідомлення. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив голова сервісу Адам Моссері.

    За його словами, під час перегляду історій, на нижній панелі, де розташоване поле для введення повідомлення, з’явиться значок «вподобати». Автор історії отримає повідомлення про лайк, але при цьому в особистих повідомленнях не з'явиться чат.

    Моссері зазначив, що нова функція дозволить не засмічувати особисті повідомлення зайвими чатами. На відміну від вподобайок постів, тільки сам автор історії знатиме, хто вподобав його «сторіз». Для цього йому потрібно буде перейти до розділу, де показуватимуться перегляди.

    Нову функцію почали водити поступово і невдовзі вона буде доступна всім користувачам.

    Нагадаємо, раніше у фотосервісі Instagram додали довгоочікувану функцію.

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    Теги: технології Instagram
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    Instagram запустив нову функцію: кому вона доступна