Американці закликали уряд України відмовитися від підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2026 рік досі не затверджено

Американська торговельна палата закликала уряд переглядати тарифи «Укрзалізниці» лише після діалогу з бізнесом

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликала Кабінет міністрів не ухвалювати в нинішній редакції проєкт наказу Міністерства розвитку громад та територій, який передбачає підвищення вантажних залізничних тарифів на 30%, а для окремих категорій порожніх вагонів – на 60%.

У бізнес-асоціації наголосили, що розуміють потребу у фінансовій стабілізації «Укрзалізниці» в умовах повномасштабної війни. Водночас запропоноване підвищення створює суттєві ризики для економіки та має бути економічно обґрунтованим, прогнозованим і погодженим із ключовими вантажовідправниками.

За оцінкою компаній – членів AmCham, різка зміна тарифів збільшить логістичні витрати, послабить конкурентоспроможність української продукції, скоротить експортні можливості та створить додаткове навантаження на стратегічні галузі економіки.

Окремо Палата звернула увагу на відповідність тарифної ініціативи чинній методиці. Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2026 рік досі не затверджено, а тому, на думку бізнесу, немає повної бази для розрахунку економічно обґрунтованого тарифу.

У зв’язку з цим AmCham пропонує розпочати відкриті консультації з бізнесом і профільними асоціаціями, а також розробити комплексний план фінансової стабілізації державного перевізника.

Він має передбачати реформу тарифоутворення, припинення практики перехресного субсидування пасажирських перевезень коштом вантажного сегмента та підвищення операційної ефективності компанії.

Раніше подібну позицію висловлювали й інші бізнес-об’єднання. Європейська Бізнес Асоціація пропонувала обмежити можливу індексацію тарифів рівнем 5–10%, який має покривати лише об’єктивне зростання витрат вантажного сегмента. Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов оцінював економічно обґрунтовану потребу у перегляді на рівні 5–15%, залежно від врахування фінансових та розподілених витрат.

Представники промисловості також наголошували, що вантажний сегмент «Укрзалізниці» тривалий час залишався прибутковим, тоді як основним джерелом фінансового дефіциту є пасажирські перевезення. Саме тому бізнес закликає державу окремо фінансувати соціальну функцію залізниці, а не компенсувати її через різке підвищення тарифів для виробників та експортерів.