Постраждалий у Монако бізнесмен Єрмолаєв вийшов з коми

Стан його багаторічної супутниці Ганни Насобіної залишається критичним

Стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французьке видання Nice-Matin.

За даними видання, 58-річний Єрмолаєв вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі; його стан лікарі оцінюють як обнадійливий.

Натомість 46-річна Ганна Насобіна, яка перебувала поруч із бізнесменом у момент вибуху, залишається в критичному стані. Їй уже ампутували обидві ноги, вона перенесла масивні переливання крові й, за словами лікарів, ризикує втратити зір, слух і мовлення. Варто уточнити: Насобіна – не дружина Єрмолаєва, а його багаторічна супутниця, родом із Дніпра, юристка за освітою, яка нині мешкає в Лондоні. Офіційна дружина бізнесмена Ганна Єрмолаєва раніше вже заявляла, що не постраждала, оскільки в момент інциденту перебувала в іншому місці.

13-річний син Єрмолаєва і Насобіної, який також отримав поранення, наразі перебуває поза небезпекою.

За даними слідства, прокурор Монако Стефан Тібо ще 30 червня заявив, що версію терористичного акту наразі не розглядають. Слідчі опрацьовують кілька гіпотез: причетність організованої злочинності, можливе іноземне втручання або спробу «попередження», а не замах на вбивство.

Нагадаємо основні обставини замаху. Вибух пролунав увечері 29 червня, близько 21:00, у холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла в елітному районі Монте-Карло. За версією слідства, зловмисниця заздалегідь кілька разів оглядала місце події, а в день замаху простежила за українською родиною й випередила її, залишивши біля входу сумку з вибуховим пристроєм. За попередніми даними, пристрій, імовірно, був начинений болтами й металевим дробом для максимального ураження.

Окрім трьох членів родини Єрмолаєва, до лікарні в стані шоку доставили ще чотирьох осіб, які опинилися поруч.

Вадим Єрмолаєв – засновник бізнес-групи Alef, один із найбільших забудовників Дніпра, який роками входив до списку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2017 році він відмовився від українського громадянства на користь кіпрського паспорта. У грудні 2023-го указом президента щодо Єрмолаєва запровадили 10-річні санкції – за зв'язки з підприємствами, які працювали на тимчасово окупованих територіях і сплачували податки до бюджету Росії.

Раніше правоохоронці ідентифікували підозрювану – жінку, яка діяла, замаскувавшись під чоловіка, а Інтерпол оголосив у міжнародний розшук громадянку України Анастасію Березовську. Офіс генерального прокурора України вже відкрив кримінальне провадження за фактом замаху.