Подальше підвищення вантажних тарифів УЗ матиме критичні наслідки для економіки – Український інститут майбутнього

В Українському інституті майбутнього закликали змінити модель фінансування Укрзалізниці: «через підвищення тарифів промисловість ляже»

Чинна модель фінансування АТ «Укрзалізниця» вичерпала себе, а подальше підвищення вантажних тарифів може призвести до критичних наслідків для української промисловості та економіки. Про це заявили експерти аналітичного центру «Українськоий інститут майбутнього» (УІМ), які презентували дослідження «Інерційний сценарій української промисловості в горизонті 2035 року».

За словами авторів дослідження, вантажний сегмент довгі роки фактично фінансував збиткові пасажирські перевезення, але після початку повномасштабної війни така модель більше не працює. За підсумками 2025 року вантажообіг Укрзалізниці скоротився майже на 50% порівняно з довоєнним рівнем, через що можливості покривати збитки за рахунок вантажних перевезень практично вичерпалися.

«Стара модель, за якою компанія працювала до війни, сьогодні вже не працює. Її потрібно змінювати, інакше ми отримаємо колапс не лише в Укрзалізниці, а й в економіці загалом», – наголосив співзасновник УІМ Анатолій Амелін.

В центрі також зазначили, що за останні роки тарифи на вантажні перевезення суттєво зросли: якщо порівнювати 2026 рік із 2021-м, їхній рівень у доларовому еквіваленті збільшився у 1,5–1,7 раза, а в гривні – більш ніж удвічі.

При цьому пасажирські перевезення залишаються глибоко збитковими: за розрахунками експертів, на кожну гривню доходу від продажу квитків припадає близько 2,5 грн витрат, тобто чистий збиток становить приблизно 1,5 грн. Саме цю різницю, за їхніми словами, сьогодні покриває промисловість через систему перехресного субсидіювання.

«Фактично залізниця стала механізмом квазіфіскального навантаження на промисловість. Але після різкого скорочення вантажообігу ця модель більше не може забезпечувати фінансування пасажирських перевезень. Це має стати предметом державної політики, а не перекладатися на бізнес», – зазначили автори дослідження.

Подальша індексація або різке підвищення вантажних тарифів може остаточно підірвати конкурентоспроможність українських виробників. Насамперед це стосується металургії, гірничодобувної галузі, аграрного сектору та інших підприємств, для яких залізнична логістика є критично важливою, каже експерт УІМ Євгеній Астахов.

Окремо в дослідженні звертається увага на фінансовий стан самої Укрзалізниці: прогнозний збиток компанії протягом 2025 року зріс із понад 4 млрд грн на початку року майже до 13 млрд грн наприкінці року. Серед причин називають руйнування інфраструктури внаслідок російських атак, подорожчання енергоресурсів, хронічне недофінансування та збереження системи перехресного субсидіювання.

В Українському інституті майбутнього наголосили, що підтримка залізничної інфраструктури має здійснюватися за рахунок державної політики та міжнародної допомоги, а не шляхом постійного підвищення вантажних тарифів, адже це створює ризики для роботи базових галузей української економіки.