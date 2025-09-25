США підготували мирний план для Ізраїлю та ХАМАС

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф сподівається, що найближчими днями з'являться позитивні новини щодо ситуації в Газі

США розробили план для мирного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, і незабаром очікується «прорив». Про це повідомив спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, передає «Главком».

За словами Віткоффа, американська сторона представила 21-пунктний мирний план лідерам кількох країн Близького Сходу. Цей план стосується як Сектора Гази, так і всього регіону.

Віткофф висловив упевненість, що найближчими днями з'являться позитивні новини щодо ситуації в Газі. Водночас він не надав більше деталей щодо змісту цього плану.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю турецького лідера для Fox News.

На запитання ведучого «Чи вважаєте ви те, що відбувається в Газі, геноцидом?», Ердоган відповів: «Інакше це неможливо пояснити. Це повноцінний геноцид. Винуватцем цього геноциду є Нетаньягу».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок наземної операції у Газі. Її ключовою метою є знищення ХАМАСу. За словами речника армії, на виконання наказу політичного керівництва ізраїльські війська «розширили наземну операцію в оплоті ХАМАСу – місті Газа». Він назвав це «поступовим маневром» за участю повітряних і наземних сил, спрямованим на знищення бойовиків ХАМАСу, що ховаються в розгалуженій мережі тунелів під містом.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні.