Міноборони повідомило, коли «Резерв+» матиме силу військового квитка

Застосунок отримає таку ж юридичну силу, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво

За кілька тижнів інформацію із застосунку «Резерв+» прирівняють до військово-облікового документа, який буде мати таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво. Про це представники Міноборони повідомили виданню «Телеграф».

«Впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, інформація стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво», − зазначили представники міністерства.

Нині додаток дозволяє змінити лише контактні дані згідно з новим законом, що набув чинності 18 травня, хоча користувачі очікували можливості оновлення всього спектру всіх персональних відомостей.

«Перед нами постало завдання швидко розробити електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку. Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі «Оберіг». Наразі ця інформація має виключно інформативний характер», − пояснило Міноборони.

Нагадаємо, станом на 27 травня, через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Міноборони України зазначило, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

До слова, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.