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Згадки про арештованого заступника міністра Шойгу видалили із сайту Міноборони РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Згадки про арештованого заступника міністра Шойгу видалили із сайту Міноборони РФ
Затриманий заступник Шойгу наразі перебуває під вартою
фото із відкритих джерел

Росіяни стерли всі згади про  заступника Шойгу, який може отримати від 8 роців колонії за про хабар 

Сторінка з біографією заарештованого у справі про хабар заступника міністра оборони Тимура Іванова зникла з сайту Міноборони РФ. Про це пишуть росЗМІ.

Раніше на сторінці була розміщена біографія Іванова, вказувалося, якими орденами та медалями він був нагороджений. Джерело у військовому відомстві повідомило, що міністр оборони Сергій Шойгу усунув Іванова з посади.

Згадки про арештованого заступника міністра Шойгу видалили із сайту Міноборони РФ фото 1

Нагадаємо, Іванова затримали 23 квітня. Наступного дня Басманний суд Москви заарештував його на два місяці за звинуваченням у отриманні хабарів у особливо великому розмірі (ч. 6 ст. 290 КК). За версією слідства він допомагав підрядникам отримувати контракти від Міноборони в обмін на безкоштовне виконання будівельних та ремонтних робіт на своїх об'єктах. Чиновнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. У суді Іванов не визнав провини у отриманні хабарів.

Цікаво, що 2022 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про життя колишньої дружини Іванова Світлані Маніович. Зокрема, розслідувачі з'ясували, що вона протягом багатьох років витрачала сотні тисяч євро на відпочинок на Лазурному березі, коштовності та вбрання. Рахунки за неї регулярно оплачували інші люди чи компанії.

А от глава Міноборони Сергій Шойгу з великою ймовірністю збереже посаду, незважаючи на скандальний арешт свого ключового заступника Тимура Іванова. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до російського військового відомства та спецслужб.За їхніми словами, арешт Іванова – давнього соратника Шойгу, який працював із майбутнім міністром ще в уряді Московської області у 2010-х, – став «останнім попередженням» для глави Міноборони, від якого Кремль чекає на поліпшення роботи його відомства у воєнний час.

До слова, аналітики зазначили, що арешт викликав у інформаційному просторі РФ спекуляції стосовно нового витоку кадрових змін у російській армії. Ознак того, що російська влада розпочала широкомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців після арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова, немає. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Дерибан влади у Кремлі: Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу
Теги: міністр Міноборони хабар Міноборони РФ арешт Сергій Шойгу влада звільнення

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