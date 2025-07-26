ЄС включив Україну і Молдову в зону «роумінгового безвізу»

З 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат

Україна у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку

З 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, передає «Главком».

Це означає, що українці та молдовани зможуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС на тих самих умовах, як у себе вдома. Водночас громадяни ЄС отримають такі ж умови під час перебування в Україні або Молдові.

Дзвінки до служб екстреної допомоги залишатимуться безкоштовними.

«Це рішення сприятиме економічній інтеграції Молдови до внутрішнього ринку ЄС – одній із цілей Угоди про асоціацію від 2016 року», – повідомили в Раді Євросоюзу.

До слова, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home.

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома, тобто без додаткової плати за роумінг. Це означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних будуть включені у домашній пакет послуг.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС.

Зазначається, що українці користуватимуться мобільним зв’язком у ЄС без додаткових роумінгових тарифів. Далі потрібно дочекатися позитивної оцінки Єврокомісії та рішення про офіційний вступ до політики Roam like at Home.