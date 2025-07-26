Головна Техно Девайси
search button user button menu button

ЄС включив Україну і Молдову в зону «роумінгового безвізу»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС включив Україну і Молдову в зону «роумінгового безвізу»
З 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат
фото з відкритих джерел

Україна у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку

З 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, передає «Главком».

Це означає, що українці та молдовани зможуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС на тих самих умовах, як у себе вдома. Водночас громадяни ЄС отримають такі ж умови під час перебування в Україні або Молдові.

Дзвінки до служб екстреної допомоги залишатимуться безкоштовними.

«Це рішення сприятиме економічній інтеграції Молдови до внутрішнього ринку ЄС – одній із цілей Угоди про асоціацію від 2016 року», – повідомили в Раді Євросоюзу.

До слова, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home.

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома, тобто без додаткової плати за роумінг. Це означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних будуть включені у домашній пакет послуг.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС. 

Зазначається, що українці користуватимуться мобільним зв’язком у ЄС без додаткових роумінгових тарифів. Далі потрібно дочекатися позитивної оцінки Єврокомісії та рішення про офіційний вступ до політики Roam like at Home.

Читайте також:

Теги: мобільний зв’язок Єврокомісія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урсула фон дер Ляєн відмовилася показати свої смс, у яких йшлося про вакцинацію проти коронавірусу
«Відправила меседж». Як Урсула фон дер Ляєн втрапила у скандал з корупційним присмаком Тема тижня
7 липня, 10:00
ЄС хоче укласти угоду зі Штатами, аби уникнути нових мит
«Провели хорошу розмову». Фон дер Ляєн зідзвонилася з Трампом щодо торговельної угоди
7 липня, 15:15
Сама ж перекладачка висловила «велике здивування» ситуацією
Шпигунський скандал у Єврокомісії: перекладачку звільнили за підозрою у роботі на Москву
10 липня, 06:30
Стартова точка гнучкого порогу становитиме трохи більше ніж $45 за барель
Єврокомісія розробляє нову систему обмеження цін на російську нафту – Reuters
11 липня, 16:07
Марта Кос зробила заяву про вступ України до ЄС
Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії
9 липня, 11:41
Фіцо: Єврокомісія, подавши цю пропозицію, фактично проігнорувала політичний мандат, затверджений Європейською Радою
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
17 липня, 04:16
Європейський Союз вже затвердив €180 млн для підтримки механізму в межах Ukraine Investment Framework (UIF)
ЄБРР та Єврокомісія зменшують ризики для інвесторів в зелену енергетику України
12 липня, 13:00
Посадовець зазначив, що Євросоюз стурбований останніми кроками України стосовно НАБУ та САП
Україна втратить фінансування через обмеження повноважень НАБУ? Заява Єврокомісії
22 липня, 15:22
Якщо законопроєкт буде ухвалено, він торкнеться близько 60% ринку нових автомобілів
Європа планує заборонити оренду одного виду автомобілів
Вчора, 12:25

Девайси

Скільки перехоплювачів Україна застосовуватиме на добу? Президент дав завдання виробникам
Скільки перехоплювачів Україна застосовуватиме на добу? Президент дав завдання виробникам
Німеччина має намір використовувати «тарганів-шпигунів» у можливій війні
Німеччина має намір використовувати «тарганів-шпигунів» у можливій війні
Ранній доступ дитини до смартфона призводить до психічних проблем: дослідження
Ранній доступ дитини до смартфона призводить до психічних проблем: дослідження
Міноборони спростило правила використання безпілотників
Міноборони спростило правила використання безпілотників
Пентагон розпочав серійне виробництво нових ракет: що про них відомо
Пентагон розпочав серійне виробництво нових ракет: що про них відомо
Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою – глава Мінцифри
Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою – глава Мінцифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
66K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег
11K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua