Федоров назвав винного у своєму звільненні – і це не Сирський

Ексміністр також спростував ультиматум і звинувачення в «проплачених» мітингах на його підтримку

Колишній міністр оборони Михайло Федоров назвав людину, яка, на його думку, найбільше вплинула на рішення про його звільнення. Про це він розповів в інтерв'ю проєкту «Української правди» «УП. Інтерв’ю» Севгіль Мусаєвої та Михайла Ткача, пише «Главком».

Хто, за словами Федорова, домігся його звільнення

На пряме запитання ведучих, хто з оточення президента міг переконати Володимира Зеленського звільнити його з посади – військове командування, парламентські групи впливу чи наближені особи з підозрою НАБУ, чи представники оборонних компаній – Федоров назвав одне прізвище.

«Єрмак. Єрмак мається на увазі, я одне прізвище скажу», – відповів він, хоча одразу додав, що напевно сказати не може: «Чесно, я не знаю. Це можуть бути всі».

Федоров також наголосив, що не тримає образи на президента особисто. За його словами, звільнення – частина політичного процесу, оскільки посада міністра оборони є «квотою президента».

Спростування ультиматуму

Федоров категорично заперечив інформацію про те, що нібито ставив умову щодо повернення на посаду.

«Я не ставив ніякого ультиматуму. Я пішов з посади разом з урядом. Потім почалися протести, був мій прес-брифінг, і після цього мені запропонували ряд посад», – розповів він.

За словами ексміністра, від запропонованих посад – зокрема віцепрем'єра з питань оборони – він відмовився, бо вважає їх декоративними й такими, що не дають реальних інструментів впливу на результат.

Чи повернеться в Міноборони

На гіпотетичне запитання, чи погодиться повернутися на посаду міністра оборони, якщо президент після повернення з США запропонує це, Федоров відповів однозначно ствердно, додавши, що готовий до цього незалежно від того, як складеться ситуація навколо нього.

«Картонковий майдан»: хто насправді фінансує протести

Федоров також відреагував на поширювану в деяких Telegram-каналах версію, що мітинги на площі Франка та в інших містах на його підтримку є проплаченою акцією.

«Я не знаю, чесно кажучи, що продається президенту. Думаю, що він так точно не вважає, тому що у нас зазвичай так вважають або росіяни, або корупціонери. Тому я не думаю, що хтось може з адекватних людей так вважати. Це значить, що люди, які так вважають, не розуміють українське суспільство», – заявив він.

Чи були прямі погрози

Федоров заперечив, що на нього чинили прямий тиск через погрози.

«Не було прямих погроз, тому що всі мене, в принципі, знають, з ким я працював багато років, знають мої позиції щодо того чи іншого питання», – зазначив він.

«Питання не в Сирському»: чому Федоров не називає конкретних людей

Пояснюючи логіку свого прес-брифінгу й реакцію на протести, Федоров наголосив, що не звинувачує конкретних осіб.

«Питання було не в Сирському, Ігнатові або в комусь. Питання було в системі», – сказав він, додавши, що особисто телефонував Сирському й дякував за проведені операції.

Про призначення Драпатого

Зміну головнокомандувача Федоров назвав перемогою громадянського суспільства.

«Те, що відбулося – зміна головкома – це, в принципі, велика перемога і активних громадян, і активного суспільства в цілому. Сьогодні з'явилася нова надія в Збройних силах, прийшла людина і команда з іншою культурою. І саме з такої культури у нас реальні лідери з'являться і будуть зростати», – зазначив він.

Плани на майбутнє

Федоров підтвердив, що не планує виїжджати з України, попри пропозиції від іноземних міністрів оборони та фондів, зокрема від очільника Міноборони Італії.

«Будь-яка моя діяльність подальша буде пов'язана з тим, як реалізовувати цей план війни», – сказав він, додавши, що може взяти під свою відповідальність один із напрямів чи технологію, у яку вірить.

Про президентські амбіції та рейтинг

На запитання про зростання рейтингу довіри Федоров відповів, що ніколи не прагнув політичної кар'єри.

«Я ніколи не збирався в політику», – зазначив він. Говорячи про зростання своєї публічної підтримки, додав: «У моєму житті нічого не змінилося з рейтингами. Я тільки відчуваю відповідальність за те, щоб країна вийшла з цієї кризи і вийшла сильніша».

Відносини із Зеленським

Михайло Федоров сказав, що не тримає образи.

«У мене немає жодної образи ні на кого. Ми з президентом пройшли 7 років шлях», – сказав він. На запитання, чи вважає себе досі частиною команди президента, відповів: «Поки у нас немає крапки в цій історії, вона не поставлена».

Нагадаємо, відставка Федорова спричинила лавину обурення серед громадськості та народних депутатів, а сам він після звільнення підбив підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони.