«Слава ТЦК!»: учасники сутички у Львові вибачилися та йдуть до війська

На тлі скандального відео триває розслідування: частину учасників уже ідентифікували

Учасники вчорашніх заворушень на Сихові у Львові, в ході яких постраждали військовослужбовці ТЦК та поліцейський, записали відеозвернення: у ньому вони вибачилися за свою поведінку та пообіцяли приєднатися до лав Збройних сил. Відео оприлюднили телеграм-канали, пише «Главком».

На кадрах чоловіки, які брали участь у конфлікті напередодні, скандують «Слава ТЦК!», просять вибачення за скоєне та заявляють про намір вступити до війська.

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Один з них пообіцяв долучитися до Сил оборони, а ще один, як з'ясувалося, є чинним військовослужбовцем, що перебуває у відпустці. Відео оприлюднив ветеран Антон Петрівський, який зазначив, що з учасниками конфлікту провели «виховну бесіду».

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Що передувало конфлікту

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року. «Під час спілкування з чоловіком перехожі почали перешкоджати роботі групи оповіщення, після чого кількість людей на місці почала збільшуватися. Наразі на місці працюють правоохоронці, які забезпечують охорону громадського порядку та спілкуються з громадянами», – повідомляла тоді речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.

Під вигуки «Ганьба!» натовп заблокував іншу групу оповіщення, яка залишалася на місці, а згодом розтрощив і перекинув її службовий автомобіль. Ці кадри оперативно розтиражували проросійські пропагандистські спільноти.

Міський голова Львова Андрій Садовий тоді звернувся до містян: «Щодо ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!»

Згодом свою позицію щодо конфлікту висловили Міноборони та Генштаб ЗСУ, які назвали напад на військовослужбовців неприпустимим, а Львівська обласна прокуратура відкрила два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил та насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців, а декількох із них уже затримали. Заступник начальника Львівського обласного ТЦК та СП Петро Сторожук розповів, що чоловік, через затримання якого спалахнув конфлікт, станом на ранок 9 липня пройшов військово-лікарську комісію та, ймовірно, вже несе службу.

Пізніше Садовий зробив жорсткішу заяву, наголосивши, що всі, хто порушив закон, мають понести відповідальність, і закликав перестати називати військовослужбовців ТЦК «працівниками», адже йдеться про людей у формі, серед яких чимало бійців із фронтовим досвідом.

Нагадаємо, конфлікт на Сихові спалахнув увечері 8 липня після затримання чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.