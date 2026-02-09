Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
У Польщі звинуватили посадовця Міноборони у шпигунстві
фото з відкритих джерел

Співробітника міністерства оборони триматимуть під вартою три місяці

У Польщі затримали працівника міністерства оборони країни. Він виявився агентом, що працював на розвідку Білорусі. Про це пише «Главком» із посиланням на польське видання Onet.

Як відомо, 60-річного співробітника польського міністерства національної оборони затримали та звинуватили у шпигунстві та активній участі в іноземній розвідці. Згодом стало відомо, що він працював на розвідку Білорусі.

У виданні зазначають, що чоловіка триматимуть під вартою три місяці. Про його діяльність стало відомо ще у 2024 році, за даними Служби військової контррозвідки Польщі (СЗР). Тоді чоловіку непомітно для нього обмежили доступ до секретних матеріалів та почали стежити за ним.  Це було потрібно для того, щоб з'ясувати види зв'язку посадовця з іноземними кураторами та встановити особи людей, які його цікавили.

Напередодні співробітнику Міністерства національної оборони Польщі, якого заарештували 3 лютого, висунули обвинувачення у діяльності на користь іноземних розвідувальних служб. 

Прокурор зазначила, що підозрюваному висунули обвинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу Польщі, яка стосується «шпигунства на користь іноземних розвідувальних служб». Вона додала, що це правопорушення карається позбавленням волі на строк від восьми років до довічного ув’язнення. У середу підозрюваний дав свої пояснення.

Нагадаємо, що польський суд визнав винним громадянина з прикордонного містечка Грубешув у роботі на російську розвідку. Його засуджено до 3,5 років ув'язнення. 50-річний Павел К.захотів працювати на російську військову розвідку та збирати корисну для них інформацію. Поляк висловлював готовність до участі у диверсійній групі та підрозділі Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. 

Читайте також:

Теги: Міноборони Польща Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти колишнього міністра юстиції Польщі висунуто 26 звинувачень
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині
13 сiчня, 06:54
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
22 сiчня, 05:20
Українці у Польщі можуть відновити виплати на дітей, подавши заяву до відповідних установ
Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити
28 сiчня, 18:37
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
31 сiчня, 09:57
Метеозонди з Білорусі продовжують порушувати повітряний простір Польщі
Повітряні кулі з Білорусі три доби поспіль порушують повітряний простір Польщі 
2 лютого, 12:44
Безпілотник упав на частину, що моніторить Сувальський коридор
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі
Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі
13 сiчня, 20:10
Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
Забезпечення стабільного теплопостачання: Шмигаль повідомив гарні новини
27 сiчня, 16:23
Варшава змінила систему комплектування армії через нову резервну програму
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Сьогодні, 14:56

Соціум

У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина
Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян: деталі
Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян: деталі

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua