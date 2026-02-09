У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі

Співробітника міністерства оборони триматимуть під вартою три місяці

У Польщі затримали працівника міністерства оборони країни. Він виявився агентом, що працював на розвідку Білорусі. Про це пише «Главком» із посиланням на польське видання Onet.

Як відомо, 60-річного співробітника польського міністерства національної оборони затримали та звинуватили у шпигунстві та активній участі в іноземній розвідці. Згодом стало відомо, що він працював на розвідку Білорусі.

У виданні зазначають, що чоловіка триматимуть під вартою три місяці. Про його діяльність стало відомо ще у 2024 році, за даними Служби військової контррозвідки Польщі (СЗР). Тоді чоловіку непомітно для нього обмежили доступ до секретних матеріалів та почали стежити за ним. Це було потрібно для того, щоб з'ясувати види зв'язку посадовця з іноземними кураторами та встановити особи людей, які його цікавили.

Напередодні співробітнику Міністерства національної оборони Польщі, якого заарештували 3 лютого, висунули обвинувачення у діяльності на користь іноземних розвідувальних служб.

Прокурор зазначила, що підозрюваному висунули обвинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу Польщі, яка стосується «шпигунства на користь іноземних розвідувальних служб». Вона додала, що це правопорушення карається позбавленням волі на строк від восьми років до довічного ув’язнення. У середу підозрюваний дав свої пояснення.

Нагадаємо, що польський суд визнав винним громадянина з прикордонного містечка Грубешув у роботі на російську розвідку. Його засуджено до 3,5 років ув'язнення. 50-річний Павел К.захотів працювати на російську військову розвідку та збирати корисну для них інформацію. Поляк висловлював готовність до участі у диверсійній групі та підрозділі Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації.