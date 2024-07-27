Убивство Фаріон: матір підозрюваного дала коментар

Підозрюваний був тривалий період у Львові минулої весни, бо навчався на оператора БПЛА

Жінка каже, що останні тижні нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава не помічала

Мати 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, вважає, що син не міг її вбити, а також «у нього не було мотивів та досвіду стрільби». Про це Олена Зінченко повідомила в коментарі «Слідство.інфо».

«Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями – це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав», – сказала матір підозрюваного.

Жінка каже, що останні тижні нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було.

Олена вважає, що хлопець в окулярах з фотографії поліцейських має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, на відміну від її сина.

За словами матері, підозрюваний був тривалий період у Львові минулої весни, він навчався в академії Dronarium на оператора БПЛА, тому «добре знає місто і те, як багато там камер спостереження».

Коли він знову їхав у Львів, повідомив матері, що буде в Тернополі, а батька давно не бачив, бо той на фронті.

Олена додає, що син хотів йти на війну, щоб захищати країну разом з батьком. Планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы», власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Правоохоронці вважають, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.