Терехов запропонував спосіб повернути людей у прифронтові міста після війни

«Маємо зробити все, аби після війни на прифронтових територіях було життя, а не «сталевий дикобраз» на «дикому полі», – мер Харкова

Справжня сила держави – зберегти життя там, де ворог хотів залишити випалену пустелю. Тому зараз, коли триває битва за країну, важливо створювати умови для того, щоб розвивалися бізнес та інфраструктура, медицина ставала якіснішою, розширювалося коло соціальних послуг, жили освіта та культура. Про це зазначив Харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов у блозі для «Главкома», де аналізує можливі сценарії майбутнього для прифронтових територій після війни.

«Тоді люди захочуть повернутися сюди, додому. А ті, хто через агресію Росії втратив свої домівки, оберуть саме ці міста та громади для подальшого життя. Тож порядок і нормальні умови життя в прифронтових містах – це не «про комфорт». Це стратегія утримання людей – головного фундаменту майбутнього», – зазначив Терехов.

За словами очільника Асоціації прифронтових міст та громад, без людей починає зупинятися робота бізнесу, а це – колосальний фактор впливу на економіку: «Бізнес боїться непередбачуваності та відсутності правил гри: коли нема страхування – не працюють кредити; коли компенсації непрозорі й повільні – не відновлюються виробництва; коли правила змінюються «вручну» – інвестор просто не приходить».

Окрема увага – необхідності вдосконалення медичної системи, навантаження на яку зросте через повернення ветеранів, зростанню потреб у реабілітації.

«Саме тому ми вже зараз робимо все, щоб наші міста жили: щоб працювали школи й лікарні, щоб тримався бізнес, щоб енергетика ставала більш децентралізованою і світло було навіть тоді, коли багато об’єктів знищені. І після війни ми не зупинимося – навпаки, працюватимемо ще наполегливіше, бо це не «соціальна відповідальність», це архітектура утримання й повернення людей», – окреслює голова Асоціації прифронтових міст та громад результати роботи та майбутні цілі для місцевої влади.

Водночас, на думку Терехова, завдання держави після війни полягає у тому, аби зняти відчуття постійної загрози.

«Не тотальною мілітаризацією життя, а реальними міжнародними гарантіями безпеки, європейською інтеграцією і повноцінним включенням України у спільний безпековий та економічний простір. Саме це найкраще спонукатиме людей повертатися й будувати життя тут. Маємо зробити все, щоб після війни тут було життя – а не «сталевий дикобраз» на «дикому полі». Бо справжня сила держави – зберегти життя там, де ворог хотів залишити випалену пустелю», – підсумував Ігор Терехов.