Соцмережа X дозволила публікувати порнографію

Користувачі можуть публікувати контент для дорослих за умови, що він буде чітко позначений як такий

Зміна правил не стала несподіванкою, адже соцмережа вже експериментувала з офіційним розміщенням контенту для дорослих

Соцмережа X (колишній Twitter) оновила свої правила, офіційно дозволивши користувачам розміщувати на платформі контент для дорослих. Про це пише TechCrunch.

«X додала пункти до своїх правил, офіційно дозволивши користувачам розміщувати на платформі контент для дорослих і графічний контент – з кількома застереженнями. Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент NSFW (містить оголеність, порно чи ненормативну лексику) за умови, що він буде чітко позначений як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом», – зазначило видання.

Зазначається, що зміна правил не стала повною несподіванкою, оскільки соцмережа X під керівництвом Ілона Маска вже експериментувала з офіційним розміщенням контенту для дорослих.

«Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати і споживати матеріали, пов'язані з сексуальною тематикою, якщо вони виробляються і поширюються за згодою. Сексуальне вираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до контенту для дорослих для дітей або дорослих користувачів, які вирішили його не бачити», – йдеться на сторінці X про політику щодо «контенту для дорослих».

Водночас X забороняє сексуальне насильство, а також усе, що є «надмірно кривавим». За замовчуванням користувачі, яким ще не виповнилося 18 років або які не вказали дату народження, не можуть переглядати матеріали, що містять оголеність, порно чи ненормативну лексику. Нові правила також забороняють контент, який «пропагує експлуатацію, відсутність згоди, об’єктивізацію, сексуалізацію або нанесення шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку».

За даними Reuters, близько 13% дописів на платформі у 2022 році містили контент для дорослих.

«Тепер, коли соціальна мережа офіційно дозволила контент для дорослих, регулятори, без сумніву, будуть пильно стежити за X та її зусиллями з вилучення порнографії без згоди та матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми», – пише TechCrunch.

Нагадаємо, компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні.

До слова, Україна у 2022 році опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на PornHub.