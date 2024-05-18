26 тис. росіян залишилися без світла: у Новоросійську горить підстанція (відео)

Місцеві жителі заявляли, що нібито вночі чули звуки дронів

У Новоросійську горить підстанція «Кирилівська», понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко.

За його словами, причина пожежі невідома.

«Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів», – йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві жителі заявляли, що вночі чули звуки дронів.

Як наслідок, понад 20 тисяч мешканців Новоросійська залишилися без електрики через пожежу. Наразі фахівці займаються його ліквідацією.

Раніше повідомлялось, що у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Росіяни заявили про атаку Збройних сил України на нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї.

Також у ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа.