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Відвідування певних пляжів у Туреччині може закінчились величезним штрафом: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відвідування певних пляжів у Туреччині може закінчились величезним штрафом: подробиці
Влада Туреччини ввела обмеження щодо відвідування пляжів
фото із відкритих джерел

Hurriyet: В Анталії стартував сезон гніздування морських черепах і туристів просять бути обережними

Нові суворі правила запроваджено у трьох популярних місцях відпочинку в Анталії: вхід туди заборонений. Щоправда, лише з вечора до ранку. Порушникам загрожує штраф у розмірі майже півмільйона гривень. Причина – гніздування морських черепах Caretta caretta, популяція яких щороку зменшується. Про конкретні локації пише видання Hurriyet.

За даними, з 20:00 вечора до 08:00 ранку доступ до пляжів Ічузу, Патару та Чірали в Анталії заборонено. Турецька влада ввела заборону для захисту морських черепах, які відкладають яйця на узбережжі Середземного моря. За словами експертів, захід потрібний для збереження популяції цих тварин. Протягом усього періоду з травня до вересня черепахи виходять на берег для кладки яєць, потім маленькі черепашки, які змогли вижити, прямують у море.

Як зазначили експерти, всього в Туреччині налічується 20 пляжів, де ці плазуни відкладають яйця, дев'ять із них в Анталії. За даними Генеральної дирекції охорони природи та національних парків, на всіх цих пляжах заборонено перебувати вночі, а також в'їжджати на них на машинах, встановлювати намети та розводити багаття. За порушення правил накладається адміністративний штраф розміром 387 тис. турецьких лір (473,5 тис. грн).

Туреччина намагається оберігати спокій черепах на пляжах
Туреччина намагається оберігати спокій черепах на пляжах

Туристам зорієнтуватися нескладно: на місцях встановлені відповідні таблички, а кладки захищені огорожами.

Цього року перша черепаша кладка була зафіксована 23 квітня на пляжі Ічузу. Професор Якут Каска зазначив, що на сьогодні кількість кладок там перевищила 50. Однак на цій прибережній ділянці люблять відпочивати туристи. І щоб не нашкодити черепахам та не закривати повністю пляж, вирішено було розмежувати час користування береговою лінією: туристи – вдень, черепахи – вночі. Про це попереджають відповідні таблички.

На пляжі Патар також діють суворі заходи. З 15 травня там також заборонено перебувати вночі. Минулого року завдяки цим же заходам вдалося зберегти 524 кладки та понад 30 тис. маленьких черепашат. Пляж цілодобово контролюється волонтерами та камерами спостереження, повідомив професор Ейюп Башкале. У Чирали запроваджено аналогічні суворі правила.

До слова, сезон відпочинку у Туреччині, зокрема у Анталії, розпочався з рекордної кількості відпочивальників – за чотири місяці курорт уже відвідали понад 2,5 млн туристів.

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Теги: пляжі штраф влада правила росіяни

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