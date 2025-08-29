Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі

Згідно з документом, будівлі мають надихати американців, бути впізнаваними і відображати гідність США

Указ встановлює пріоритет класичної та традиційної архітектури під час будівництва федеральних будівель

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який називається «Зробимо урядову архітектуру красивою знову». Він зобов'язує всі федеральні будівлі «дотримуватися класичної архітектури». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

«В окрузі Колумбія класична архітектура має бути переважною архітектурою за замовчуванням для федеральних громадських будівель за відсутності виняткових факторів, що вимагають іншого типу архітектури», – йдеться в публікації.

Указ закликає будувати федеральні будівлі таким чином, щоб вони «підносили і прикрашали громадський простір» і «викликали повагу у широкої громадськості». Управління загальних служб (GSA) відповідатиме за виконання наказу, а помічник президента з питань внутрішньої політики повинен повідомляти президента про будь-яке будівництво, що відхиляється від «бажаного стилю».

Трамп розкритикував модерністську архітектуру другої половини XX століття, заявивши, що вона не подобається суспільству і не сприймається як символ влади. З указу випливає, що такі стилі, як модернізм, бруталізм і деконструктивізм, вважаються небажаними.

Згідно з указом, Управління загальних служб має надавати перевагу класичному або традиційному стилю під час затвердження проєктів, а у Вашингтоні класична архітектура для федеральних будівель призначена стилем за замовчуванням. Якщо ж відомство хоче затвердити проєкт в іншому стилі, то воно повинно повідомити президента і надати йому детальне обґрунтування такого вибору.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оновив інтер’єр Овального кабінету, додавши до нього золоті елементи. За даними його адміністрації, всі ці зміни були оплачені з особистих коштів Трампа. Новий вигляд кабінету світові лідери вперше побачили під час переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Раніше Трамп разом із приватними донорами оголосив про будівництво нового бального залу вартістю близько $200 млн, розрахованого на 650 гостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він хоче миру «на будь-яких умовах».

До слова, президент США Дональд Трамп закликав притягнути до кримінальної відповідальності інвестора та засновника фонду «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса та його сина.