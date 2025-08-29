Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
Згідно з документом, будівлі мають надихати американців, бути впізнаваними і відображати гідність США
фото: Білий дім

Указ встановлює пріоритет класичної та традиційної архітектури під час будівництва федеральних будівель

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який називається «Зробимо урядову архітектуру красивою знову». Він зобов'язує всі федеральні будівлі «дотримуватися класичної архітектури». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

«В окрузі Колумбія класична архітектура має бути переважною архітектурою за замовчуванням для федеральних громадських будівель за відсутності виняткових факторів, що вимагають іншого типу архітектури», – йдеться в публікації.

Указ закликає будувати федеральні будівлі таким чином, щоб вони «підносили і прикрашали громадський простір» і «викликали повагу у широкої громадськості». Управління загальних служб (GSA) відповідатиме за виконання наказу, а помічник президента з питань внутрішньої політики повинен повідомляти президента про будь-яке будівництво, що відхиляється від «бажаного стилю».

Трамп розкритикував модерністську архітектуру другої половини XX століття, заявивши, що вона не подобається суспільству і не сприймається як символ влади. З указу випливає, що такі стилі, як модернізм, бруталізм і деконструктивізм, вважаються небажаними.

Згідно з указом, Управління загальних служб має надавати перевагу класичному або традиційному стилю під час затвердження проєктів, а у Вашингтоні класична архітектура для федеральних будівель призначена стилем за замовчуванням. Якщо ж відомство хоче затвердити проєкт в іншому стилі, то воно повинно повідомити президента і надати йому детальне обґрунтування такого вибору.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оновив інтер’єр Овального кабінету, додавши до нього золоті елементи. За даними його адміністрації, всі ці зміни були оплачені з особистих коштів Трампа. Новий вигляд кабінету світові лідери вперше побачили під час переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Раніше Трамп разом із приватними донорами оголосив про будівництво нового бального залу вартістю близько $200 млн, розрахованого на 650 гостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він хоче миру «на будь-яких умовах».

До слова, президент США Дональд Трамп закликав притягнути до кримінальної відповідальності інвестора та засновника фонду «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса та його сина.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цзякунь зробив заяву щодо ядерного роззброєння
Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
27 серпня, 17:08
Пасажири подають до суду на авіакомпанії через місця без вікон
Продаж «місць без вікон»: великі американські авіакомпанії опинились у центрі скандалу
22 серпня, 16:37
Трамп майже щовихідних проводить вихідні у своєму маєтку у Флориді, граючи в гольф
Трамп відмовився від відпустки через Україну
20 серпня, 04:58
Орбан: Ми роками спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнували співпрацю
«Світ став безпечнішим». Орбан привітав зустріч на Алясці
16 серпня, 12:24
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26
Україна повернула сьогодні 84 громадян
Обмін полоненими, нова інформація про зустріч Путіна та Трампа. Головне за 14 серпня
14 серпня, 20:53
Сенатор Грем заявив, що Трамп не буде сидіти склавши руки
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
14 серпня, 09:03
Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Путін пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області
ISW: Точні умови пропозиції Путіна залишаються незрозумілими
13 серпня, 06:52
Трамп підписав указ
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю
12 серпня, 04:39

Політика

Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post
Politico: Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України
Politico: Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
55K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
8794
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
5995
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua