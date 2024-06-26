У «Дії» з'явилася можливість виправляти помилки в даних про місце проживання

Федоров: Також можна оновити ці дані про дитину, так як їй витяг про реєстрацію потрібен, коли вона йде в садочок чи школу

Нова послуга не є не зміною зареєстрованого місця проживання, а лише оновленням даних про нього

Міністерство цифрової трансформації запустило у «Дії» новий сервіс – зміна даних про задеклароване місце проживання. Про це пресслужба міністерства повідомила у Telegram.

«Помітили неактуальну адресу чи неправильну дату реєстрації в цифровому паспорті? Не можете сформувати витяг про місце проживання? Актуалізуйте дані в Реєстрі територіальної громади за кілька кліків на порталі «Дія». Без поїздок до установ та паперів», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нова послуга стане в пригоді тим, хто виявив помилку при замовленні витягу про місце проживання, у кого неактуальні дані в особистому або у дитячому витягу. Також у випадку відсутності вказаного місця проживання у цифровому паспорті або якщо вказана неправильна дата реєстрації.

У міністерстві також наголошують, що новий сервіс не є не зміною зареєстрованого місця проживання, а лише оновленням даних про нього.

Нагадаємо, 7 червня, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії». Михайло Федоров зауважив, що на першому етапі бронювання в «Дії» працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

Також у «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Як зазначив Федоров, е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.

До слова, у застосунку «Дія» найближчим часом будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені.