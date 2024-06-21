Цифрове посвідчення ветерана замість паперового: уряд підтримав зміни до закону

Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим

Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в «Дії» без наявності паперового. Далі зміни має ухвалити парламент. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як зазначається, нині паперове посвідчення оформляється обов’язково, а цифрове – за бажанням ветерана. Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим.

«Це означає, що військові та їхні родини зможуть отримувати й використовувати лише електронне посвідчення ветерана в Дії, а паперове – за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада. Важливий документ буде завжди під рукою, це дуже зручно. Ну і плюс це пришвидшить обслуговування і військових, і їхніх родин», – зазначив Федоров.

Також пресслужба Міністерства цифрової трансформації інформує, що посвідчення в «Дії» значно пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. «Документ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Це захищає від підроблених чи застарілих паперових документів. Посвідчення в «Дії» завжди під рукою, його неможливо забути, загубити чи пошкодити», – йдеться в повідомленні.

Очікується затвердження змін Парламентом.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».