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Цифрове посвідчення ветерана замість паперового: уряд підтримав зміни до закону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Цифрове посвідчення ветерана замість паперового: уряд підтримав зміни до закону
Уряд дозволив мати цифрове посвідчення ветерана замість паперового
фото: з відкритих джерел

Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим

Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в «Дії» без наявності паперового. Далі зміни має ухвалити парламент. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як зазначається, нині паперове посвідчення оформляється обов’язково, а цифрове – за бажанням ветерана. Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим.

«Це означає, що військові та їхні родини зможуть отримувати й використовувати лише електронне посвідчення ветерана в Дії, а паперове – за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада. Важливий документ буде завжди під рукою, це дуже зручно. Ну і плюс це пришвидшить обслуговування і військових, і їхніх родин», – зазначив Федоров.

Також пресслужба Міністерства цифрової трансформації інформує, що посвідчення в «Дії» значно пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. «Документ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Це захищає від підроблених чи застарілих паперових документів. Посвідчення в «Дії» завжди під рукою, його неможливо забути, загубити чи пошкодити», – йдеться в повідомленні.

Очікується затвердження змін Парламентом. 

Як повідомлялося,  Міністерство у справах ветеранів перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

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Теги: ветеран Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров

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