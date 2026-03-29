Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву

Стубб заявив, що один із дронів, який упав у Фінляндії, – українського походження

Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував ранковий заліт дронів на територію його країни. Як інформує «Главком», про це Стубб написав у соцмережі Х.

Він заявив, що один із дронів – українського походження.

«Сьогодні вранці дрони забрели на територію Фінляндії. Підтверджено, що один із них має українське походження», – написав глава Фінляндії.

Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає.

«Наша влада негайно відреагувала на ситуацію. Я дякую владі за їхні оперативні дії. Розслідування інциденту триває. Ми уважно стежимо за ситуацією. Органи влади готові реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію», – підсумував він.

Нагадаємо, зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими.

Зазначимо, що цієї ночі українські безпілотники атакували інфраструктуру нафтового термінала порту Усть-Луга в Ленінградській області рф.

Під час удару по російських портах у ніч проти 25 березня кілька українських безпілотників втратили курс і залетіли на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.