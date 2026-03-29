Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву
Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував ранковий заліт дронів на територію його країни. Як інформує «Главком», про це Стубб написав у соцмережі Х.
Він заявив, що один із дронів – українського походження.
«Сьогодні вранці дрони забрели на територію Фінляндії. Підтверджено, що один із них має українське походження», – написав глава Фінляндії.
Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає.
«Наша влада негайно відреагувала на ситуацію. Я дякую владі за їхні оперативні дії. Розслідування інциденту триває. Ми уважно стежимо за ситуацією. Органи влади готові реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію», – підсумував він.
Нагадаємо, зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими.
Зазначимо, що цієї ночі українські безпілотники атакували інфраструктуру нафтового термінала порту Усть-Луга в Ленінградській області рф.
Під час удару по російських портах у ніч проти 25 березня кілька українських безпілотників втратили курс і залетіли на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.
