Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву
Стубб заявив, що один із дронів, який упав у Фінляндії, – українського походження
фото з відкритих джерел

Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував ранковий заліт дронів на територію його країни. Як інформує «Главком», про це Стубб написав у соцмережі Х.

Він заявив, що один із дронів – українського походження.

«Сьогодні вранці дрони забрели на територію Фінляндії. Підтверджено, що один із них має українське походження», – написав глава Фінляндії.

Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає.

«Наша влада негайно відреагувала на ситуацію. Я дякую владі за їхні оперативні дії. Розслідування інциденту триває. Ми уважно стежимо за ситуацією. Органи влади готові реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію», – підсумував він.

Нагадаємо, зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими. 

Зазначимо, що цієї ночі українські безпілотники атакували інфраструктуру нафтового термінала порту Усть-Луга в Ленінградській області рф.

Під час удару по російських портах у ніч проти 25 березня кілька українських безпілотників втратили курс і залетіли на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

Читайте також:

Теги: міністр Фінляндія розслідування влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua