Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може втратити громадянство: деталі

Діяльність Кнайсль в Росії матиме юридичні наслідки для її австрійського паспорта

Колишня міністрка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль зазнає все більшого тиску через свої зневажливі висловлювання про свою країну. Після того як вона публічно порівняла австрійців із «гієнами», партія NEOS розпочала процедуру позбавлення її австрійського громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kosmo.

У своєму виступі на YouTube Кнайсль заявила: «Якщо я сумую за чимось з Європи, то це за Францією, а не за Австрією. У Франції люди були людяними, а в Австрії – гієнами». Ці та інші критичні зауваження можуть мати юридичні наслідки для ексміністерки, яка зараз працює в Росії.

Європейський речник NEOS Домінік Оберхофер наразі працює над детальною викладкою фактів, яка має слугувати основою для запланованої процедури позбавлення громадянства.

Голова фракції NEOS Янник Шетті наголосив у цьому контексті: «Як ліберал, я глибоко переконаний, що наша свобода слова повинна терпіти навіть висловлювання колишньої політикині FPÖ та міністерки закордонних справ FPÖ Карін Кнайсль. Проте виникає питання, чому Кнайсль продовжує виступати як «колишня міністерка закордонних справ Австрії», якщо вона так очевидно зневажає і ненавидить нашу країну».

Зв'язки з Росією

Шетті вважає, що діяльність Кнайсль в Росії матиме юридичні наслідки для її австрійського паспорта. «Працюючи на Путіна, наприклад, в Російському економічному інституті або як колумністка на забороненому в Австрії телеканалі RT, Кнайсль символічно поширює лише одне повідомлення: Австрія є переддвер'ям пекла, а Росія Путіна – раєм. Хто вірить, що ці виступи є добровільними і здійснюються з чистої любові до ближнього, той вірить і в Діда Мороза».

На думку експертів, правова ситуація є однозначною: австрійське громадянство може бути позбавлене, якщо громадянка працює на іноземну державу і тим самим шкодить репутації республіки. Фахівці вважають, що умови для позбавлення громадянства через її роботу на різні російські пропагандистські канали є такими, що мають місце.

Нагадаємо, Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснєфті» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Путін танцював на весіллі Кнайсль в Австрії, серпень 2018 рік фото з відкритих джерел

Кнайсль очолює Геополітичну обсерваторію з ключових проблем Росії в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Роботу там їй запропонували ще у вересні 2023 року. Раніше вона розповіла, чому не горить бажанням повертатись на батьківщину.

До слова, відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Путіна як про людину, вона назвала його «найрозумнішим джентльменом».