У смартфонах можуть зникнути «сімки». Анонсовано нову технологію

Qualcomm, Vodafone й Thales представили платформу iSIM для інтеграції SIM-карток у процесор смартфону

Виробник процесорів Qualcomm, мобільний оператор Vodafone та французький промисловий гігант Thales представили нову технологію інтеграції SIM-карток. Система, що отримала назву iSIM, вбудовується у центральний процесор та працює за галузевим стандартом GSMA.

Технологія здатна забезпечити не менш надійне та швидке підключення до мобільних мереж, ніж аналогічні рішення, і в перспективі дозволить безперешкодно реалізовувати підтримку мобільного зв’язку на безлічі електронних пристроїв — від ноутбуків і смартфонів до IoT-датчиків та VR/AR-окулярів.

Як пояснили розробники, новий стандарт iSIM базується на схожій концепції eSIM — програмній SIM-карті, яка сьогодні використовується практично всіма виробниками флагманських смартфонів на ринку.

Однак, якщо для eSIM потрібен окремий чіп для обробки даних, то в новій платформі за цю функціональність відповідає основна обчислювальна мікросхема. Інженери зазначають, що інтеграція iSIM у процесор спрощує виробництво та усуває необхідність у виділеному просторі для SIM- або eSIM-карток, при цьому не програючи звичайним рішенням у якості зв’язку.

Передбачається, що в перспективі завдяки новій технології підтримку підключення до мобільної мережі зможуть отримувати різноманітні IoT- та носимі девайси, котрі замалі для розміщення в них SIM-карток або eSim-чипів; крім того, у більших пристроях, наприклад, смартфонах, звільнений простір можна буде використати для встановлення, скажімо, більшого обсягу пам’яті або кращої системи охолодження.

Демонстрація концепції iSIM відбулася у науково-дослідній лабораторії Samsung у Європі. Інженери Qualcomm та Thales взяли за основу складаний флагман Galaxy Z Flip3, в який встановили модифікований процесор Snapdragon 888 5G. За заявами компаній, отриманий прототип смартфона підтвердив комерційну готовність та ефективність технології iSIM, яка в рамках демонстраційних випробувань успішно працювала з чинною мережевою eSim-інфраструктурою Vodafone.