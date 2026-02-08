Головна Країна Події в Україні
Російський безпілотник пошкодив житлові багатоповерхівки на Харківщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський безпілотник пошкодив житлові багатоповерхівки на Харківщині
фото: Галина Мінаєва/Telegram

Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, що на Харківщині. Для чергового удару по мирному місту ворог застосував ударний безпілотник. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, пише «Главком».

За інформацією міської голови Галини Мінаєвої, внаслідок російського удару пошкоджено два багатоквартирні будинки. Відомо про одну людину, яка звернулася за допомогою до медиків.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу та наданням необхідної допомоги жителям пошкоджених осель.

Російський безпілотник пошкодив житлові багатоповерхівки на Харківщині фото 1
фото: Галина Мінаєва/Telegram
Російський безпілотник пошкодив житлові багатоповерхівки на Харківщині фото 2
фото: Галина Мінаєва/Telegram

Нагадаємо, через масований обстріл російських окупантів без електропостачання залишились Ізюмська та Бакалійська громади на Харківщині. Про це повідомили начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко та начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Також у ніч на 3 лютого під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Теги: обстріл безпілотник Харківщина

