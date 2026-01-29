Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Резерв+» тимчасово зупинить роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу
Після 02:00 30 січня роботу сервісів буде відновлено
фото: «Уніан»

Міноборони: Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа

30 січня з 00:00 до 02:00 у реєстрі «Оберіг» заплановані технічні роботи. У цей період у «Резерв+» можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку натисніть «+» – «Завантажити PDF», – наголошує Міноборони.

Зазначається, що 30 січня після 02:00 роботу сервісів буде відновлено.

Нагадаємо, стати на військовий облік без ТЦК і медоглядів тепер доступно онлайн. Зробити це можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть з-за кордону. «Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Як повідомлялося, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Раніше Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.

Читайте також:

Теги: Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексзаступниця очільника Мінцифри Валерія Іонан стала радницею міністра оборони з міжнародних проєктів
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів
25 сiчня, 07:09
Очільник оборонного відомства додав, що наступний крок – запуск такої самої системи управління для артилерії
Міноборони запустило революційний проєкт Mission Control: подробиці
23 сiчня, 11:41
Міністр оборони: «Майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами»
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів
20 сiчня, 15:21
Михайло Федоров розповів своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
19 сiчня, 20:34
Оборонне відомство заявляє, що Андрій Єрмак не звертався до ТЦК, аби проходити військову службу
Чи пішов Єрмак на фронт? Міноборони дало відповідь
15 сiчня, 10:18
Михайло Федеров наголосив, що держава «не може ігнорувати проблему ТЦК»
Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ
14 сiчня, 12:21
На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки»
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
3 сiчня, 20:47
«Резерв+» тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи у реєстрі «Оберіг»
«Резерв+» тимчасово не працюватиме
2 сiчня, 15:18
Україна отримала нові системи Patriot системи за домовленостями з Німеччиною
Україна отримала два комплекси Patriot – Міноборони
1 сiчня, 11:33

Телеком

«Резерв+» тимчасово зупинить роботу
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+»: покрокова інструкція
Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+»: покрокова інструкція
Селище на Київщині стало другим в Україні майданчиком для 5G
Селище на Київщині стало другим в Україні майданчиком для 5G
Сікорський закликав Маска заблокувати росіянам доступ до Starlink
Сікорський закликав Маска заблокувати росіянам доступ до Starlink
Франція може заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Франція може заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua