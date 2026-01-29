«Резерв+» тимчасово зупинить роботу

Міноборони: Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа

30 січня з 00:00 до 02:00 у реєстрі «Оберіг» заплановані технічні роботи. У цей період у «Резерв+» можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку натисніть «+» – «Завантажити PDF», – наголошує Міноборони.

Зазначається, що 30 січня після 02:00 роботу сервісів буде відновлено.

Нагадаємо, стати на військовий облік без ТЦК і медоглядів тепер доступно онлайн. Зробити це можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть з-за кордону. «Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Як повідомлялося, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Раніше Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.