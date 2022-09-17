Українські хакери зламали сайт Мособленерго

Хакери отримали доступ до бази співробітників

Українські хакери зламали сайт Московського обленерго. Про це повідомляється у Telegram-каналі Hdr0.

Також на головній сторінці сайту Московського обленерго хакери змістили картинку з палаючим кремлем.

Хакери також повідомили, що отримали доступ до бази співробітників Мособленерго.

«У зв'язку із збільшенням далекобійності української артилерії ми не бачимо сенсу продовжувати роботу. Тому викладаємо базу співробітників у відкритий доступ на каналі наших друзів Hdr0 і йдемо додому дивитися як горить кримський міст», – написали хакери на сайті.

Наразі сайт не доступний.

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Нагадаємо, 12 червня, українські хакери зламали центральні російські телеканали, які через супутник ведуть мовлення за кордоном. Замість звичної антиукраїнської пропаганди транслювали правдиву інформацію про війну в Україні.

Також невідомі хакери отримали доступ до прямого інтернет-ефіру російської радіостанції «Комерсант FM» та запустили в ефірі українські та антивоєнні пісні. Представники видавничого дому «Коммерсант» підтвердили факт кібератаки.