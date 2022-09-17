Українські хакери зламали сайт Мособленерго
Хакери отримали доступ до бази співробітників
Українські хакери зламали сайт Московського обленерго. Про це повідомляється у Telegram-каналі Hdr0.
Також на головній сторінці сайту Московського обленерго хакери змістили картинку з палаючим кремлем.
Хакери також повідомили, що отримали доступ до бази співробітників Мособленерго.
«У зв'язку із збільшенням далекобійності української артилерії ми не бачимо сенсу продовжувати роботу. Тому викладаємо базу співробітників у відкритий доступ на каналі наших друзів Hdr0 і йдемо додому дивитися як горить кримський міст», – написали хакери на сайті.
Наразі сайт не доступний.
Нагадаємо, 12 червня, українські хакери зламали центральні російські телеканали, які через супутник ведуть мовлення за кордоном. Замість звичної антиукраїнської пропаганди транслювали правдиву інформацію про війну в Україні.
Також невідомі хакери отримали доступ до прямого інтернет-ефіру російської радіостанції «Комерсант FM» та запустили в ефірі українські та антивоєнні пісні. Представники видавничого дому «Коммерсант» підтвердили факт кібератаки.
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