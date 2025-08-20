На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням

«Факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку»

У селі Нові Червища Камінь-Каширського району стався конфлікт між місцевими жительками та працівниками ТЦК і СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

«Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовцями ТЦК спільно з працівниками поліції зупинено громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних. Особа відмовилася пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють», – йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі «Оберіг» підтвердилося, що чоловік є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів, його було вирішено відпустити.

Однак, як стверджується, місцеві мешканці почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у транспортному засобі.

«Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту», – йдеться у заяві.

Телекомпанія «Аверс» стверджує, що інцидент трапився у понеділок, 18 серпня. За словами місцевої жительки, до села на двох автомобілях приїхали працівники ТЦК. Вони нібито зупинили чоловіка з інвалідністю, відкинули його велосипед на узбіччя та силоміць посадили у бус. Тоді пенсіонерка разом із сусідкою почали вимагати відпустити чоловіка й кинули каміння в автівку військових.

Як розповіла волинянка, після цього працівники ТЦК під’їхали ближче й без попередження зробили кілька пострілів у їхній бік. Внаслідок інциденту постраждала одна з пенсіонерок – куля влучила їй у щоку. Жінці вже зробили операцію.

Нагадаємо, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, одного фігуранта затримано, а дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.