На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Волині місцеві закидали автомобіль працівників ТЦК камінням
Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку»

У селі Нові Червища Камінь-Каширського району стався конфлікт між місцевими жительками та працівниками ТЦК і СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

«Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовцями ТЦК спільно з працівниками поліції зупинено громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних. Особа відмовилася пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють», – йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі «Оберіг» підтвердилося, що чоловік є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів, його було вирішено відпустити.

Однак, як стверджується, місцеві мешканці почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у транспортному засобі.

«Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту», – йдеться у заяві.

Телекомпанія «Аверс» стверджує, що інцидент трапився у понеділок, 18 серпня. За словами місцевої жительки, до села на двох автомобілях приїхали працівники ТЦК. Вони нібито зупинили чоловіка з інвалідністю, відкинули його велосипед на узбіччя та силоміць посадили у бус. Тоді пенсіонерка разом із сусідкою почали вимагати відпустити чоловіка й кинули каміння в автівку військових.

Як розповіла волинянка, після цього працівники ТЦК під’їхали ближче й без попередження зробили кілька пострілів у їхній бік. Внаслідок інциденту постраждала одна з пенсіонерок – куля влучила їй у щоку. Жінці вже зробили операцію.

Нагадаємо, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, одного фігуранта затримано, а дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.

Теги: Волинська область ТЦК

