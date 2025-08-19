Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США

Як зазначила речниця Білого дому, США можуть надати Україні допомогу в питанні оборони неба

За словами посадовиці, Трамп виключив присутність американських військових в Україні

Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Білий дім.

На пресконференції журналісти запитали речницю Білого дому Керолайн Лівітт про потенційну присутність американських повітряних сил в Україні як гарантію безпеки. «Це варіант і можливість. Я точно не виключаю нічого з військових варіантів, які має президент у своєму розпорядженні», – пояснила вона.

За словами речниці, Трамп «остаточно» виключив можливість присутності американських військовослужбовців в Україні.

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

До слова, російський диктатор Володимир Путін пообіцяв главі США Дональду Трампу, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.