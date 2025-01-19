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TikTok припинив роботу в США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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TikTok припинив роботу в США
Програма TikTok у США зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play
фото з відкритих джерел

Застосунок TikTok став недоступним у США за кілька годин до того, як відповідна заборона набула чинності

Ввечері, 18 січня, застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах (США). Це сталося менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності. Про це повідомляє CNN.

«На жаль, TikTok зараз недоступний. У США прийнято закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok», – висвічує користувачам при спробі зайти у додаток.

TikTok припинив роботу в США фото 1

Програма також зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play.

Нагадаємо, що блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Закон, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Наприкінці грудня, обраний президент США Дональд Трамп виступив за те, щоби TikTok продовжував працювати в Сполучених Штатах принаймні на деякий час. Заява обраного президента перед натовпом у Феніксі стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США. Він озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok.

Тим часом користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote. Це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram.

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Теги: TikTok соцмережі США Китай Дональд Трамп Міністерство юстиції закон застосунок блокування

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