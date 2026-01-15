Головна Світ Політика
Свириденко провела зустріч зі спікеркою парламенту Латвії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею.
фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністерка подякувала за всю вже надану військову та фінансову допомогу

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею. Про це Свириденко повідомила у соціальній мережі, пише «Главком».

Свириденко поінформувала союзників про стан енергосистеми після обстрілів і в умовах сильних морозів.

«Ми знаємо цілі агресора – гуманітарна катастрофа у Києві і Київській області та в інших містах. Спроба заморозити українців, коли за вікном -20 – це частина російського плану. Латвія рішуче засуджує цілеспрямовані варварські дії і підтримує нашу державу», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністерка подякувала за всю вже надану військову та фінансову допомогу, а також за пакети обладнання для відновлення нашої енергетичної інфраструктури.

«Рішення системно виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні підтверджує справжню дружбу між нашими народами. Латвія серед держав, яка має спільну з нами проблему – кордон з Росією. Разом ми вистоїмо і захистимо нашу безпеку», – підсумувала Свириденко.

Як повідомлялось, МЗС Латвії назвало нічний російський обстріл України актом відвертого варварства та закликало до посилення максимального тиску на державу-агресора.

До слова, Латвія виділить €15 млн на підтримку «коаліції дронів» у 2026 році. 

