Дипломат розповів, якою має бути реінтеграція Донбасу трансляція



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Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (2010—2017), надзвичайний і повноважний посол в Боснії та Герцеговині (2011—2017)

Колишній посол проаналізував досвід балканських країн у питанні миротворчого процесу та реінтеграції повоєнного суспільства

Сьогодні, 10 жовтня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Реінтеграція Донбасу: яким повинно бути бачення України?»

Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (2010—2017), надзвичайний і повноважний посол в Боснії та Герцеговині (2011—2017) проаналізував досвід балканських країн у питанні миротворчого процесу та реінтеграції повоєнного суспільства.

Він також пояснив, яким повинно бути бачення Української держави у процесі реінтеграції Донбасу.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.