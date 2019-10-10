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    Дипломат розповів, якою має бути реінтеграція Донбасу

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    Олександр Левченко,&nbsp;надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (2010&mdash;2017), надзвичайний і повноважний посол в Боснії та Герцеговині (2011&mdash;2017)&nbsp; - Дипломат розповів, якою має бути реінтеграція Донбасу
    Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (2010—2017), надзвичайний і повноважний посол в Боснії та Герцеговині (2011—2017) 

    Колишній посол проаналізував досвід балканських країн у питанні миротворчого процесу та реінтеграції повоєнного суспільства

    Сьогодні, 10 жовтня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Реінтеграція Донбасу: яким повинно бути бачення України?»

    Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (2010—2017), надзвичайний і повноважний посол в Боснії та Герцеговині (2011—2017) проаналізував досвід балканських країн у питанні миротворчого процесу та реінтеграції повоєнного суспільства.

    Він також пояснив, яким повинно бути бачення Української держави у процесі реінтеграції Донбасу.

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

    Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі

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