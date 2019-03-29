Нардеп розповіла про українців, які перебувають в тюрмах Греції трансляція



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В'язні грецької тюрми

Чи є надія на повернення українських громадян з грецьких тюрем?

Сьогодні, 29 березня, в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Громадяни України, які перебувають в тюрмах Греції».

Ірина Суслова, народний депутат 8-го скликання, член Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та учасник групи з міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою розповіла про те, чи є надія на повернення українських громадян з грецьких тюрем.

Нардеп розповіла також, де українці перебувають за звинуваченнями в транзиті нелегальних мігрантів та які кроки для цього роблять наші дипломати.

Також була озвучена інформація про результати роботи правоохоронців у справі розкриття транснаціональної злочинної мережі, що вербувала українців до злочинної схеми.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Минулого року повідомлялося, що близько 250 українських моряків утримуютьправоохоронці Греції й Італії.

До слова, у ніч з 27 на 28 липня в одеський аеропорт прилетіли 12 українських моряків, яких утримували у Греції. Їхній екіпаж з підозрою у контрабанді прикордонники затримали ще в травні 2017 року.