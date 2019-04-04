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    Порошенко зустрівся з військовими на НСК «Олімпійський»

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    Петро Порошенко в&nbsp;Національному спортивному комплексі &laquo;Олімпійський&raquo; - Порошенко зустрівся з військовими на НСК «Олімпійський»
    Петро Порошенко в Національному спортивному комплексі «Олімпійський»
    Скріншот з відео

    Військові проводили на стадіоні тренування

    У четвер ввечері президент України Петро Порошенко зустрівся з військовими в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» в центрі Києва.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», військові проводили на стадіоні тренування.

    «Спасибі, що саме така форма реабілітації бійців, які повертаються з фронту, які повертаються з АТО, із зони операції Об'єднаних сил, ведуть абсолютно повноцінне життя», - сказав Порошенко.

    Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

    Варто зазначити, що Зеленський піде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни.

    Нагадаємо, 4 квітня Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

    Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

    Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

    Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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