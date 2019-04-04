Порошенко зустрівся з військовими на НСК «Олімпійський»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» Скріншот з відео

Військові проводили на стадіоні тренування

У четвер ввечері президент України Петро Порошенко зустрівся з військовими в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» в центрі Києва.

Як повідомляє «Радіо Свобода», військові проводили на стадіоні тренування.

«Спасибі, що саме така форма реабілітації бійців, які повертаються з фронту, які повертаються з АТО, із зони операції Об'єднаних сил, ведуть абсолютно повноцінне життя», - сказав Порошенко.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Варто зазначити, що Зеленський піде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни.

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.