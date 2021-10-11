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    Батько з сином з Вінничини забили до смерті одесита (фото, відео)

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    Чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення - Батько з сином з Вінничини забили до смерті одесита (фото, відео)

    Чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення

    фото поліція Одещини

    Чоловіки вивезли тіло за місто й викинули його посеред поля

    Правоохоронці викрили двох вінничан у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень одеситу. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    60-річний батько та його 36-річний син, родом з Вінниччини, побили одесита до смерті.

    Як встановила поліція, подія трапилась у Суворовському районі Одеси: в квартирі, яку знімав молодший за віком правопорушник з Вінниччини. Він запросив свого 60-річного батька та 28-річного колегу на застілля. У процесі розпиття спиртних напоїв, між літнім батьком та одеситом виник конфлікт. Чоловіки почали битися, тож, щоб встати на захист батька, 36-річний чоловік сильно побив одесита – той втратив свідомість. Правопорушники вирішили вивезти тіло молодика за місто й викинули його посеред поля.

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    Теги: Одеса вбивство Вінниччина поліція чоловік
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    Батько з сином з Вінничини забили до смерті одесита (фото, відео)