Батько з сином з Вінничини забили до смерті одесита (фото, відео)

Чоловіки вивезли тіло за місто й викинули його посеред поля

Правоохоронці викрили двох вінничан у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень одеситу. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

60-річний батько та його 36-річний син, родом з Вінниччини, побили одесита до смерті.

Як встановила поліція, подія трапилась у Суворовському районі Одеси: в квартирі, яку знімав молодший за віком правопорушник з Вінниччини. Він запросив свого 60-річного батька та 28-річного колегу на застілля. У процесі розпиття спиртних напоїв, між літнім батьком та одеситом виник конфлікт. Чоловіки почали битися, тож, щоб встати на захист батька, 36-річний чоловік сильно побив одесита – той втратив свідомість. Правопорушники вирішили вивезти тіло молодика за місто й викинули його посеред поля.

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