Міський центр соціальних служб запрошує до співпраці патронатних вихователів



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Патронат над дитиною – екстрене надання даху над головою, тимчасове влаштування до повернення у біологічну сім'ю

Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді шукає родини, які готові взяти дітей на виховання на період від трьох до шести місяців. Це послуга, патронат над дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах.





Тільки у сім’ї дитина може всебічно і гармонійно розвиватися. Якщо у родині не створено умови для нормального розвитку дитини, державою передбачено інші форми виховання. Це усиновлення, опіка, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім’ї як новітня форма сімейного виховання.

«Сімейний патронат – це «швидка сімейна допомога» дитині та її сім’ї. вона передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в родині. Якщо дитина не може повернутися у свою біологічну родину, то патронатна сім’я для неї може стати новою люблячою родиною», - зазначила директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Добровольська.

Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, які перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають досвід виховання дітей у сім'ї (окрім осіб зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України). Вони отримуватимуть щомісячну соціальну виплату, в розмірі п'яти прожиткових мінімумів (на сьогоднішній день це понад 9 000 грн) та по два прожиткових мінімуму на кожну влаштовану дитину (понад 3700 грн на кожну дитину).

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді запрошує усіх бажаючих вінничан до співпраці. Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: (0432) 67-04-60.