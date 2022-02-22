На Вінниччині «чорні лісоруби» знеструмили цілі села

Неправомірна вирубка дерев у районах електромереж призводить до аварій

«Вінницяобленерго» попереджає вінничан: неправомірна вирубка дерев у районах електромереж призводить до аварій на лініях електропередач і знеструмлення населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба «Вінницяобленерго».

«Почастішали випадки аварійних ситуацій в електромережах через неправомірні дії самих же споживачів електроенергії. Тільки в районі Вінницьких центральних електромереж (ВЦЕМ) протягом минулого тижня зафіксовано кілька таких фактів. Зокрема, 18 лютого з вини невідомих сторонніх осіб, які спиляли дерево, знеструмлено чотирнадцять ТП -10/0,4 кВ та село Некрасово», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив директор ВЦЕМ Микола Колубай, вплив сторонніх осіб на функціонування енергетичного об’єкта 10 кВ Вінницьких центральних ЕМ виявили працівники обленерго. Спиляне дерево пошкодило опору і обірвало проводи. знеструмлення тривало кілька годин.

Кілька годин були без електрики села Сиваківці і Соболівка Вінницького району. Причина та ж – спиляне дерево пошлодило лінію електропередач. Про такі випадки працівники обленерго повіломляють у поліцію, винуватців знеструмлення шукають.

За «Правилами охорони електричних мереж», за будь-які дії, що призводять до пошкодження електромереж, передбачена адміністративна відповідальність (ст. 93 КУПаП): штраф у розмірі від 4 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі виявлення порушників, їм доведеться відшкодувати ще й заподіяні енергорозподільчій компанії матеріальні втрати, зокрема компенсувати вартість під’єднання об’єктів до електромережі.

Раніше на Вінниччині також виявили незаконну вирубку дерев. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора трьом працівникам лісового господарства області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.