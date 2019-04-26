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    Новини

    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками

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    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками

    Разом з соціальними працівниками учні шкіл рознесли солодкі набори до осель самотніх людей

    Працівники Територіального центру соціального обслуговування і департаменту освіти Вінницької міської ради вже другий рік поспіль організовують акцію «Великодній кошик».

    У цьому заході активну участь бере підростаюче покоління. У рамках акції були зібрані кошики з пасками, солодощами та іншими продуктами для підопічних Терцентру.

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    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками
    Школярі та соціальні працівники завітали до самотніх людей з великодніми подарунками

    «Разом з соціальними працівниками учні шкіл рознесли солодкі набори до осель самотніх людей, вітаючи їх із світлим святом і вселяючи в душі стареньких спокій і віру в те, що про них завжди пам’ятають, люблять і завжди про них піклуються», – каже директор Територіального центру соціального обслуговування Галина Бачинська.

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