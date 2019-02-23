У Вінниці затвердили міську Програму «Громада за рівність»



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Програма спрямована на протидію різним формам дискримінації, викорінення стереотипів

Депутати міськради схвалили Програму «Громада за рівність» для забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Документ розрахований до 2023 року. Він враховує європейські стандарти у розвитку міста, з огляду на потреби, безпеку та захист в рівній мірі для людей обох статей. У Програмі йдеться про протидію різним формам дискримінації, викорінення стереотипів. Значна увага в документі приділена протидії домашньому насиллю – передбачено створення місцевої телефонної «гарячої лінії», каналів комунікації через Viber, Facebook; формування єдиної бази даних організацій, які надають послуги із захисту жертв домашнього насильства тощо.

У 2017 році Вінницька міська рада ухвалила рішення «Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад». Тоді, вперше в Україні органи місцевого самоврядування долучилися до підписання даного документу. Метою нової Програми є реалізація зобов’язань, які взяла на себе Вінницька міська рада в процесі приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, і які ґрунтуються на принципах дійсної рівності жінок і чоловіків Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Серед планів – провести ґендерний аналіз поточної ситуації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (ВМОТГ), підготувати ґендерний профіль ВМОТГ, використовуючи, зокрема, інструментарій, передбачений Хартією. Напрацювати рекомендації по врахуванню потреб та інтересів осіб, які зазнають дискримінації чи зневаги з різних причин.

Одним із завдань Програми є попередження та протидія ґендерно зумовленому та домашньому насильству, торгівлі людьми. В цьому напрямку серед іншого планується створити єдину інформаційну базу даних установ та організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв ґендерно зумовленого та домашнього насильства, розповсюдити інформацію в публічному просторі. Сприяти створенню притулку з соціально психологічним супроводом для осіб, що відчувають загрозу або потерпілих від насильства. Також будуть проводитись профілактичні заходи серед населення щодо попередження домашнього насильства та дискримінації.

Планують створити і місцеву телефонну «гарячу лінію», здійснювати комунікацію з допомогою сучасних месенджерів (Viber, Facebook тощо) з питань протидії випадкам домашнього насильства.

Довідка:

Програма враховує рекомендації Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та Стратегії ґендерної рівності Європейського Союзу, що побудовані на європейських цінностях та стандартах. Також Програма враховує цілі сталого розвитку до 2030 року, які затверджені Генеральною Асамблеєю ООН, долучення України до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення ґендерної рівності, а саме Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок CEDAW та її Факультативного протоколу, Пекінської декларації та Платформи дій.

Під час розробки Програми використовувались дані моніторингу становища жінок і чоловіків та відносин між ними соціологічного аналізу 2017 року у м. Вінниці (замовник - проект ПРОМІС, Федерації канадських муніципалітетів), дані Демографічного аналізу та прогнозу до 2030 року (замовник: проект GIZ – Інтегрований розвиток міст

України).