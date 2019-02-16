За минулий рік у Вінниці на 33% зменшилась кількість крадіжок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підсумки 2018 року

У Вінниці на 11% зменшилась абсолютна кількість злочинів порівнянно з минулим роком (4935 – 2017 р., 4441 – 2018 р.). На 33% зменшилась кількість крадіжок, у тому числі з квартир громадян - на 30,6% . Про такі результати роботи у 2018 році правоохоронців розповів сьогодні, 14 лютого, року начальник Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Сергій Синявський, звітуючи про стан боротьби із злочинністю упродовж 2018 року.

«Завдяки організації роботи по забезпеченню охорони публічної безпеки та порядку, реалізації заходів із протидії злочинності вдалось досягти позитивних змін в динаміці розкриття кримінальних правопорушень, які могли призвести до негативних наслідків у зв’язку з їх скоєнням у публічних та громадських місцях міста, а саме: пограбування на 23 % та хуліганські дії на 36 %», – каже Сергій Синявський.

Покращилась ефективність роботи з розкриття шахрайств. Так, порівнянно з відповідним періодом минулого року, на 40,5% зменшилась кількість зареєстрованих шахрайств. З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї та вибухівки, профілактики злочинів із їх використанням на території обслуговування Вінницького відділу поліції ГУНП організовувалось проведення профілактичних заходів з виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. У результаті вжитих заходів на цьому напрямі поліцейської діяльності викрито на 2,8% більше, ніж торік, кримінальних правопорушень.

Щодо документування фактів незаконного виробництва і збуту наркотиків, то за звітний період задокументовано 433 фактів, що на 11,3 % більше ніж за аналогічний період 2017 року (389). Виявлено 93 факти збуту наркотичної сировини (проти 55 у 2017 році), з яких по 38 повідомлено про підозру. Припинено діяльність чотирьох наркопритонів.

«Сьогодні питання виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї потребує додаткової уваги як в цілому по Україні, так і по місту зокрема, адже наша держава в стані війни. Важливою є безпека в громадських місцях, серед іншого, на це орієнтована робота Ситуаційного центру, оскільки в цьому питанні дуже важлива швидкість реагування. Щодо боротьби з незаконним виробництвом та збутом наркотиків, то тут важливо, щоб над цей напрямок спільно тримали на контролі національна та муніципальна поліція, громадські організації, щоб ми об’єднали зусилля і значно покращили ситуацію в місті», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.