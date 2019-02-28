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    «Без експертизи зрозуміло, це не могла зробити нормальна людина»: нові подробиці вбивства родини у Вінниці

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    Підозрюваний у вбивстві&nbsp;<span>Анатолій Малець</span> - «Без експертизи зрозуміло, це не могла зробити нормальна людина»: нові подробиці вбивства родини у Вінниці
    Підозрюваний у вбивстві Анатолій Малець

    Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві сім'ї в «Академічному»

    Вінницькому міському судді продовжили термін тримання під вартою Анатолію Мальцю, якого підозрюють у вбивстві сім'ї y мікрорайоні «Академічний». Чоловік проведе у слідчому ізоляторі ще 2 місяці. 

    Про це повідомили в апараті Вінницького міського суду. 

    Засідання відбулося 26 лютого. Суддя Юрій Ковбаса погодив клопотання слідчих про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного Мальця до 26 квітня 2019 року. У СІЗО він знаходиться з 2 січня. 23 січня Анатолію Мальцю призначили проведення амбулаторної комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи. 

    Напередодні керівник Національної поліції Вінниччини Юрій Педос висловився щодо розслідування резонансної справи. 

    «Оскільки ще триває судовий процес я не можу розкривати деталі цього злочину. Але тут і без експертизи зрозуміло, що це не могла зробити нормальна людина - вбити своїх дітей, дружину та мати. Ми сподіваємося, що цей злочинець отримає довічне ув'язнення незалежно від висновку експертизи», - сказав Педос.  

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    Також головний поліцейський області уточнив, що у слідства немає доказів причетності до злочину іншої жінки Мальця, від якої він має позашлюбну доньку. 

    Нагадаємо, 31 грудня 2018 року у мікрорайоні «Академічний» виявили вбиту сім'ю. У вбивстві двох жінок та двох малолітніх дітей підозрюють 30-річного чоловіка Анатолія Мальця. 

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