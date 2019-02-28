«Без експертизи зрозуміло, це не могла зробити нормальна людина»: нові подробиці вбивства родини у Вінниці



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Підозрюваний у вбивстві Анатолій Малець

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві сім'ї в «Академічному»

Вінницькому міському судді продовжили термін тримання під вартою Анатолію Мальцю, якого підозрюють у вбивстві сім'ї y мікрорайоні «Академічний». Чоловік проведе у слідчому ізоляторі ще 2 місяці.

Про це повідомили в апараті Вінницького міського суду.

Засідання відбулося 26 лютого. Суддя Юрій Ковбаса погодив клопотання слідчих про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного Мальця до 26 квітня 2019 року. У СІЗО він знаходиться з 2 січня. 23 січня Анатолію Мальцю призначили проведення амбулаторної комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи.

Напередодні керівник Національної поліції Вінниччини Юрій Педос висловився щодо розслідування резонансної справи.

«Оскільки ще триває судовий процес я не можу розкривати деталі цього злочину. Але тут і без експертизи зрозуміло, що це не могла зробити нормальна людина - вбити своїх дітей, дружину та мати. Ми сподіваємося, що цей злочинець отримає довічне ув'язнення незалежно від висновку експертизи», - сказав Педос.





Також головний поліцейський області уточнив, що у слідства немає доказів причетності до злочину іншої жінки Мальця, від якої він має позашлюбну доньку.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року у мікрорайоні «Академічний» виявили вбиту сім'ю. У вбивстві двох жінок та двох малолітніх дітей підозрюють 30-річного чоловіка Анатолія Мальця.