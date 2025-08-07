У Крижополі загорілася лікарня (фото)

Пожежа спалахнула на покрівлі площею 400 кв. метрів

Зранку 7 серпня надзвичайники ліквідували масштабну пожежу, що виникла в одному з відділень лікарні в селищі Крижопіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Пожежа спалахнула на покрівлі площею 400 кв. м.

Рятувальники вчасно евакуювали до сусіднього корпусу лікарні 11 пацієнтів і двох працівників медзакладу.

10 фото На весь екран

















Рятувальники вчасно евакуювали до сусіднього корпусу лікарні 11 пацієнтів і двох працівників медзакладу фото: ДСНС Вінниччини

Щоб у найкоротший термін локалізувати та ліквідувати пожежу, від ДСНС залучили 48 рятувальників та 10 одиниць техніки. Причина виникнення займання встановлюється

До слова, 4 серпня у одноповерховій виробничій будівлі Покровського району міста Кривий Ріг сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей. До робіт було залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Також у Львові 4 серпня сталася пожежа в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській, унаслідок якої постраждали шестеро осіб. Загоряння спричинив вибух акумулятора електроскутера.