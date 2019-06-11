До уваги вінничан! 11 червня у місті оголошено День жалоби

11 червня у Вінниці оголошено День жалоби у зв’язку із похованням вінничанина, учасника АТО, льотчика-штурмана старшого лейтенанта Владислава Попенка

29 травня на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8. Чотири члена екіпажу загинули. Трагедія сталася під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Серед чотирьох військових, які загинули, був і вінничанин Владислав Попенко, 1994 року народження.

На знак вшанування пам’яті захисника у День жалоби на всій території Вінниці будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій.

Виконком міської ради також рекомендує підприємствам усіх форм власності на території міста Вінниці долучитись до вшанування пам’яті померлого та вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками.

Прощання із загиблим Владиславом Попенком відбудеться 11 червня з 12:00 до 14:00 в Будинку офіцерів (пл. Перемоги, 1). Поховання відбудеться на Алеї Героїв Центрального кладовища (вул. А. Медвідь, 2).

На час проведення прощальної церемонії та поховання на території міста буде обмежено проведення концертно-розважальних заходів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі.

9 червня у Козятині відбулась церемонія прощання із загиблим бійцем полку Азов. Максим Олексюк загинув 7 червня під час артилерійського обстрілу на Світлодарській дузі.