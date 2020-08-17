Громадський транспорт Вінниці переведуть на безконтактну оплату проїзду



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Нововведення діятимють з вересня

З 1 вересня у муніципальному транспорті Вінниці вводять розрахунок лише за допомогою безконтактну оплату та фіксацію проїзду. Пільговиків, студентів та школярів закликають отримати та використовувати власні «картки вінничан».

Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

Під час онлайн-брифінгу директорка КП «Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна розповіла, як у місті перевозитимуть пасажирів муніципального транспорту з 1 вересня. Вона повідомила, що за останній рік до КП «Вінницякартсервіс» звернулось більш ніж 70 тисяч пільговиків для замовлення безкоштовних муніципальних карт вінничанина. Отримали такі картки уже близько 65 тисяч мешканців міста. Щодня працівники «Вінницякарсервісу» приймають близько 350 нових заявок.

«Хочу звернути вашу увагу на те, що з 1 вересня весь муніципальний транспорт уже повністю переходить на безконтактну оплату і фіксацію проїзду. Тобто кожен пасажир, хто їде у транспорті, має реєструватися, приклавши картку до валідатора. Зокрема, і ті жителі, які користуються пільгами на проїзд. У нас в залишку ще є 3500 карток і очікуємо ще до 2000 карток. Ми прийняли рішення повторно надсилати людям SMS з інформацією, що їх картка готова і її можна отримати. Ми щодня направлятимемо по 500 SMS користувачам для регулювання черги, щоб вони могли отримати кратки в зручних умовах. Загалом близько 6000 карток маємо видати до першого вересня», – зазначила Катерина Бабіна.

Вінничанам, які отримають повідомлення, що їх персональна картка готова, потрібно буде прийти до офісу КП «Вінницякартсервіс» (Соборна, 36). Якщо з якихось причин людина не може прийти за карткою – її працівники «Вінницякартсервісу» доставлять за місцем проживання.

Генеральний директор КП «Вінницька транспортна компанія» Михайло Луценко зазначив, що валідація пасажирів вкрай важлива. Адже кошти на компенсацію безкоштовних перевезень пільгових категорій пасажирів, які підприємство отримує з міського бюджету, необхідні для забезпечення стабільної роботи транспорту. Вони направляються на обслуговування транспортної інфраструктури, а також на заробітну плату водіям, які щодня перевозять десятки тисяч пасажирів.

«Ми не отримуємо кошти за перевезення пільгових категорій населення від держави уже не перший рік. Це болюче питання для усіх підприємств, які перевозять такі категорії населення. Люди, які мають право безкоштовного проїзду, – це їхнє право, і вони ним мають користуватися. Але для того, щоб нам ці кошти компенсували, нам потрібно мати чітке розуміння, скільки таких пасажирів перевезла «Вінницька транспортна компанія», і яку компенсацію з бюджету громади підприємство має отримати. Тому ми закликаємо пільгові категорії наших пасажирів користуватися своїми пільговими картками і відмічати шляхом валідації кожну свою поїздку у муніципальному транспорті. Компенсація за ці перевезення, яку ми отримуємо з міського бюджету, йде на обслуговування транспорту, придбання нових одиниць транспорту, ремонт всієї інфраструктури та заробітну плату працівникам компанії», – каже Михайло Луценко.

Директорка КП «Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна нагадала, що учні та студенти мають пільгу на проїзд при придбанні проїзних на місяць. Якщо для звичайних громадян проїзний коштує 340 грн., то для учнів діє знижка 70% – вартість проїзного 110 грн., а для студентів знижка 50% – 170 грн.

«Нагадую вам, що скоро розпочнеться навчальний процес. Для того щоб зекономити кошти сімейного бюджету пропонуємо вам оформити такі картки для учнів та студентів. Плануємо з першого вересня такі картки передавати до навчальних закладів, аби не створювати черги», – додала Катерина Бабіна.