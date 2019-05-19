Концерт Злати Огнєвіч та музейні екскурсії: як пройшла «Ніч Європи» у Вінниці



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18 травня Вінниця відсвяткувала День Європи 2019

Після денної шоу програми для містян провели вечірний проект «Ніч Європи». Всі охочі могли відвідати унікальні екскурсії історичними локаціями, подивитись кіно під відкритим небом та виступ української співачки Злати Огнєвіч на головній сцені міста.

12-те святкування Дня Європи завершував проект «Ніч Європи» у Вінниці. Вечірню частину дійства розпочала з концертною програмою українська співачка Злата Огнєвіч. На Майдані Незалежності вона виконала добре відомі та нові музичні композиції. Злата Огнєвіч також заспівала пісню «Gravity», з якою вона посіла 3 місце на конкурсі Євробачення у 2013 році.

На Європейській площі кілька десятків вінничан дивилися кінострічку «Чесна людина» (Франція) під відкритим небом. В цей же час у кінотеатрі «Родина» показували комедію «Зустріч однокласників» та драму «Гірська жінка: На війні».

Для любителів різноманітних екскурсій діяв проект «Ніч музеїв» від Центру історії Вінниці. У Вінницькому музею моделей транспорту діяла унікальна виставка техніки з фентезі-світів Star Wars і Warhammer. Як і більшість нічних екскурсій, вона розпочалась о 19:00 і тривавала до 03:00 ночі.

Джерело: Vinbazar