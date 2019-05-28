На території школи №9 створять зону відпочинку для молодших дітей



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На майданчику буде здійснюватися відеонагляд

У Вінниці на території школи №9 облаштують зону активного відпочинку для молодших діток і встановлять інклюзивний майданчик. Він матиме сучасне освітлення і відеонагляд.

Про це 28 травня повідомив у «Фейсбук» міський голова Сергій Моргунов.

«З минулого року учні 9-ої школи займаються на новому багатофункціональному спортмайданчику. Поля для ігрових видів спорту, тренажери, комплекс для гімнастичних вправ – усе сучасне та якісне.

А наразі приступаємо до другого етапу оновлення території школи. Облаштуємо зону активного відпочинку для молодших діток.

Це буде інклюзивний дитячий майданчик. Планується встановити каруселі, гойдалки, балансир, стійку для гри в стрітбол, будуть також ігрові елементи для дітей з інвалідністю. Майданчик буде освітлюватись завдяки ЛЕД-ліхтарям та знаходитиметься під відеонаглядом», - зазначено у публікації.

Загалом цього року планують модернізувати спортивні бази у 4 школах міста.

Джерело: vinnitsa.info