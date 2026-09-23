У Вінниці різко скоротився пасажиропотік: названо причину

Кількість поїздок у тролейбусах зменшилася на 15,7%

У Вінниці за перший місяць після підвищення вартості проїзду загальний пасажиропотік скоротився на 414 тис. поїздок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг Віктора Перлова.

«Невтішні підсумки підвищення вартості проїзду за перший місяць нових тарифів. Скорочення пасажиропотоку відбулося переважно за рахунок платних поїздок, кількість пільгових поїздок зросла до майже 40%», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний пасажиропотік суттєво скоротився – на 414 тис. поїздок, або 11,1%. Найбільше воно позначилося на електротранспорті.

«Найбільше просіли тролейбус (-15,7%) та трамвай (-12,2%). Кількість поїздок автобусом зросла (+3,4%). Кількість пільгових поїздок практично не змінилися. Але їх частка у загальному пасажиропотоці фактично зросла приблизно з 34,1% до 38,3%», – наголосив Перлов.

Серед платних способів оплати найбільше скоротилася кількість поїздок за допомогою банківських карток – на 16,3%. Кількість поїздок із використанням неперсоніфікованої «картки вінничанина» зменшилася на 25,8%.

«Але більш показовим буде вересень, адже школярі та студенти разом із завершенням сезону відпусток створюють великий пасажиропотік», – додав Перлов.

Нагадаємо, у Вінниці з 1 серпня 2026 року змінилася вартість проїзду в громадському транспорті. Рішення про новий тариф ухвалив виконком міськради, розглянувши економічні розрахунки КП «Вінницька транспортна компанія». Одна поїздка комунальним транспортом – байдуже, автобусом, трамваєм чи тролейбусом – обходиться пасажирам у 25 грн.